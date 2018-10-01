- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliği ve koordinasyonunda, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Isparta Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek olan Isparta 3. Bilim Şenliği öncesinde, SDÜ-Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda SDÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Nihat Ayyıldız-Prof.Dr. Mehmet Saltan, ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin Fakir ve İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım yer aldı.SDÜ Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda yapılacak olan etkinlikler hakkında bilgi veren SDÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Nihat Ayyıldız, “İlham veren üniversite olan Süleyman Demirel Üniversitesi’nce, 2016 yılında şehrimizde bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan ‘Bilim Şenliği’ bilimi çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle, Isparta Valiliği himayesinde gerçekleştirilecek şenlikte, hedef kitlenin gelişim özelliklerini dikkate alarak hazırlanan 56 farklı atölye çalışması yer alıyor” dedi.Yaklaşık 3 bin 500 öğrenciyi SDÜ’de bilimle buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Ayyıldız, “SDÜ, geçen yıllarda da 6-17 yaş arası öğrencilere, arkeolojiden biyolojiye, fizikten kimyaya, matematikten sağlığa pek çok disiplinde bilim ve eğlenceyi birleştirerek ‘yaşayarak/eğlenerek öğrenme’ anlayışıyla sundu. Üniversitemiz, 2016 yılında yeni açılan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği programları kapsamında 3. kez destek alan nadir projelerden biri olarak önemli bir başarıya da imza attı” diye konuştu.Bilim Şenliği kapsamında, alanında uzman akademisyenlerin ve oluşturdukları ekiplerin atölye çalışmaları ile bilimsel içerikli workshoplarının sanat etkinlikleriyle buluşacağını ifade ederek, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören katılımcı öğrenciler için çok keyifli geçmesini beklediklerini dile getiren Ayyıldız şöyle devam etti; “Isparta 3. Bilim Şenliği’nde yer alan atölyelere, 6- 17 yaş grubu aralığında bilime ve bilimsel faaliyetlere ilgi duyan öğrencilerin katılması hedeflenirken, atölye çalışmalarına aynı yaş grubundaki dezavantajlı grupların da katılımı sağlanacak. Isparta Bilim Şenliği’nin en önemli katma değeri, hedef kitlemize 5 gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlik ve gösteriler ile bilimle dolu dolu bir zaman geçirmesini sağlamak olacak. Bilimsel deneylerden söyleşilere, sergilerden gösterilere kadar çok çeşitli aktivitelerle her yaşa hitap eden bu özel etkinliklerden beklenen sonuç topluma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü oluşturabilmektir.”Isparta 3. Bilim Şenliği’nin 8 Ekim 2018 günü saat 14.00'te SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde başlayacağını kaydeden Ayyıldız, TÜBİTAK Uzay Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu’yu da bu kapsamda Isparta’da konuk edeceklerini söyledi. Ayyıldız, Doç.Dr. Lokman Kuzu’nun etkinlikler kapsamında, ‘Dünyada ve Türkiye’de Uydu Teknolojileri’ başlığı altında bir bilim söyleşi gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.Ayyıldız ayrıca, şu görüşlerde bulundu; “Öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan “Isparta 3. Bilim Şenliği’nin 08- 12 Ekim 2018 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu ve Batı Yerleşkesinde yapılacak atölyeler, söyleşi vb. etkinlikleriyle gerçekleşecek olan organizasyonuna tüm halkımızın çocukları ile katılımlarını bekliyoruz.”Şenlik kapsamında ilk ve orta dereceli okullardan SDÜ’ye gelecek olan yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin genellikle doğrudan alanını oluşturan ve istekli öğrencilerden oluşmasına özen gösterdiklerine değinen İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Yıldırım da, “Geleneksel şekilde değerlendirdiğimiz şenlik devam ediyor. Bu yıl, çeşitlilikten çok niteliği artırılmış bir şenlik düzenlemeye özen gösterdik. Bu, her geçen yıl bu şekilde dönüşmeye devam ediyor. Temel ve ortaöğrenim gören öğrencilerimiz, buradaki atölyeleri ziyaret ederek, bilimin farklılıklarını görecekler ve içselleştirecekler. Burası aynı zamanda halkın bir araya geldiği bir şenlik olacak” ifadelerini kullandı.Milli Eğitim Müdürü Yıldırım, öğrenciler için hem öğretici hem de keyifli bir hafta olacağını da sözlerine ekledi.Toplantıda konuşan ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hüseyin Fakir de, henüz yeni kurulan ve SDÜ ile kardeş olarak anılması gereken ISUBÜ’nün de bu bilim şenliği içerisinde orman - su ürünleri ve tarım alanındaki işbirliğiyle doğa kısmını oluşturduğunu belirtti.ISUBÜ Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fakir, genç nesillerin yaparak ve yaşayarak öğrenmesi hedefinde olduklarına değinerek, sadece teoride kalan öğrencilerle bu öğrenciler arasında ciddi farklılıklar bulunduğuna dikkati çekti.Prof.Dr. Fakir yaptığı konuşmada, “Her zaman söylediğimiz gibi, ekranlarıyla oynayan çocuklardan, akranlarıyla oynayan çocuklara geçmemiz lazım” dedi.İHA