SDÜ BÜLTENİ

İl Genel Meclis Üyeleri Üniversitemize Konuk Oldu

Süleyman Demirel Üniversitesince başlatılan üniversite-kent buluşmalarının bu haftaki konuğu İl Genel Meclis üyeleri oldu.Meclis üyeleri, ilk olarak Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Göller Bölgesi Teknokenti Genel Müdürü Prof. Dr. Serdal Terzi eşliğinde Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezini(YETEM) ziyaret etti.Konuklar, teknik altyapısı, deneyimli personeli, son teknoloji cihazları ile bölgesine, şehrine, akademisyenlere, araştırmacılara, öğrencilere, kamu ve özel kuruluşlara hizmet sunan YETEM hakkında bilgi edindi. Bölgemizde tek olma özelliğine sahip YETEM bünyesinde bulunan Uygulamalı Temel Bilimler ve Teknolojileri Araştırma Birimi, Biyomühendislik Araştırma Birimi, İlaç, Tıbbi Cihaz ve Dermokozmetik Araştırma ve Uygulama Merkezi, Doğal Ürünler Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kozmetik Ürün Geliştirme Laboratuvarı, Ön Kuluçka Merkezi, CAD- CAM gezilerek ilgili alanlarda ihtiyaç duyulan tasarım, analiz, imalat ve test çalışmalarının nasıl yapıldığı aktarıldı.Ardından Göller Bölgesi Teknokentinde yer alan firmalar hakkında bilgiler alan meclis üyelerine süt ve süt ürünleri üreten “Danem”, kurumların bilişim alt yapıları ile ilgili bütünleşik çözümler üreten “Arjeta”, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yüksek teknolojili biyocerrahi ve sağlık ürünleri üreten “Semical Biosurgery” firmalarının ürünlerini tanıtan bir sunum yapıldı.SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, üniversite ile şehrin bütünleşmesi adına başlatılan proje kapsamında her hafta sivil toplum ve kamu kuruluşlarından temsilcileri ağırladıklarını dile getirerek "Yerleşkelerimiz içerisinde bir gezi düzenleyerek merak ettiğiniz alanları tanıtıyoruz. Birlikte çıktığımız bu yolda üniversitemiz ne kadar başarılı olursa şehrimiz de o kadar başarılı olur.” dedi.İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin ise “Süleyman Demirel Üniversitesince başlatılan bu projeyi çok önemli buluyorum. Eğitim bizim için çok önemli eğitime destek veriyoruz. Bu nedenle üniversitemize her konuda destek veriyoruz. SDÜ Isparta’nın dışa açılan yüzü.Bunun farkındalığını oluşturmak için de bugün üniversitedeyiz.” diye konuştu.Gezinin ardından Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde Rektör Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Üniversitemizi tanıtan bir sunum yaptı. Sunumun ardından İl Genel Meclisinin aylık toplantısı yapıldı.