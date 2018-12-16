SDÜ "6. İş Fikri Yarışması"nda Yine Farkını Gösterdi

“ANSİAD 16. Girişimcilik Günleri” kapsamında düzenlenen “6. İş Fikri Yarışması” sonuçlandı.Önlisans ve lisans kategorisinde düzenlenen, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin katılım gösterdiği yarışmada, 42 grup finale kaldı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ağ ve Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik Proje Ekibinden Gizem Yılmaz, Salim Parmaksız ve Tayfun Şahin tarafından hazırlanan “Hay-Tak Baret Projesi” birinciliğe layık görüldü.Dereceye giren gruplardan birinciye 30, ikinciye 20, üçüncüye ise 10 gram altın ödülü verildi.SDÜ