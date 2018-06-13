- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştrıma ve Uygulama Hastanesi personeli, Ramazan Bayramı tatili öncesinde bayramlaştılar.SDÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. Bayramlaşma törenine SDÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alim Koşar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç.Dr. Rasih Yazkan, Dr. Öğretim Üyesi Kanat Gülle, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Tolga Atay, Doç. Dr. Taylan Oksay, Doç.Dr. Alper Özorak, Doç.Dr. Vedat Ali Yürekli, Dr. Öğretim Üyesi Nesrin Gökben Beceren, Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri Zafer Duran, Hastane Baş Müdürü Mehmet Uygur, Hastane Müdürü Elif Bayer, Hastane Müdür Yardımcıları Erdoğan Taşcıoğlu, Özgür Demir, Hüseyin Akdaş, Fidan Karahan, Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Fatma Bülbül ve Zekiye Uzun katıldı.Birlik, beraberlik ve dayanışma duygularıyla bir araya gelen hastane çalışanları, bayramın hissettirdiği manevi güzellikleri paylaştılar.İHA