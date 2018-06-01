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SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı

SDÜ Hastanesi Isparta'da bir ilki başardı
ISPARTA 1
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SDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi İlimizde Bir İlki Başardı
Denizli’de yaşayan 70 yaşındaki Hasan Ali Hare, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahi Anabilim Dalına başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda hastanın damarlarının hayati önem taşıyan bölgelerinde ve beyne giden damarlarında genişleme tespit edildi. SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan İbrişim tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla hastaya suni damar yerleştirildi.

Türkiye’de sayılı merkezlerde yapılan ve ilimizde de ilk kez SDÜ Hastanesinde gerçekleştirilen ameliyatla ilgili bilgi veren Prof. İbrişim, “Çıkan aorta (kalpten çıktıktan sonraki bölüm) ve arcus aortayı tutan ve yan aortalardan çıkan beyne giden damarların da bir kısmını tutan damar genişlemesi ki bu aort kapak yetmezliğine de yol açan bir oluşumdur. Hastamızın aort kapağını değiştirdik. Bu operasyon kalpten çıkan aorta ve beyne giden damarların da suni damarın kalp çıkımından aort yayına kadar yerleştirilmesiyle yapılan bir ameliyat ve oldukça başarılı geçti” dedi.

Hasan Ali Hare ise yaşadığı zorlu dönemin bu ameliyatla geride kaldığını dile getirerek “SDÜ Hastanesine, hocamız Erdoğan İbrişim’e ne kadar teşekkür etsem azdır. Bana neredeyse ikinci bir hayat yaşamamı sağladılar. Geçirdiğim ameliyatın çok riskli ve önemli bir operasyon olduğunun biliyorum. Doktorum sayesinde şu an sağlıklı biri olarak taburcu olacağım” diye konuştu.

SDÜ
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