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SDÜ’den TÜBİTAK destekli ‘Siber Güvenlik’ eğitim projesi

SDÜ’den TÜBİTAK destekli ‘Siber Güvenlik’ eğitim projesi
ISPARTA
G.Tarihi: 17.08.2018 13:54
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Isparta Düğün Salonları
  - SDÜ’den TÜBİTAK destekli ‘Siber Güvenlik’ eğitim projesi 
  - Hedef “Siber Güvenlik” hassasiyeti yüksek nesiller yetiştirmek 
  - SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit: 
  - "Milli bir politika oluşturulması için bilimsel katkı yapmaya devam ediyoruz" 
 
 - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tarafından TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları-4004 Programı kapsamında “Bir Siber Güvenlik Macerası” projesi başlatıldı. Proje kapsamında 10 okulun 9, 10 ve 11’inci sınıflarından 40 öğrenciye 15 gün boyunca interaktif siber güvenlik eğitimi verilecek.  
  SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) desteğiyle ortaöğretim kurumlarına yönelik “Siber Güvenlik” eğitim projesi başlattı. TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları- 4004 kapsamında SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Öğretim Üyesi Utku Köse’nin hazırladığı “Bir Siber Güvenlik Macerası” projesinde ilk ders başladı. Isparta’da 10 okulun 9, 10 ve 11’inci sınıflarındaki 40 öğrenci 15 gün boyunca “Siber Güvenlik Eğitimi” alacak. Eğitimin 5 günü SDÜ Bilgisayar Laboratuvarında verilecek. 9 günlük ikinci eğitim periyodu ise Eğirdir’de kamp şeklinde hayata geçirilecek. 
   
  "Amacımız Türkiye genelinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturabilmek" 
  SDÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tuncay Yiğit, Türkiye’de bilgi, bilişim ve siber güvenlik alanında uzman açığı bulunduğunu söyledi. Bu problemin kökten çözülmesi için SDÜ olarak bilimsel faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Yiğit, "Türkiye’nin milli bir politika oluşturması gerekiyor. Amacımız Türkiye genelinde siber güvenlik alanında farkındalık oluşturabilmektir. Bir nevi istihdam açığını kapatabilmektir. Siber güvenlik istihdamına katkı sağlayacak insan gücünü yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Gelecekte bu alanda çalışmak isteyenlere destek sağlamak misyonunu izliyoruz. Dönem başından bu yana öğrencilerimizin derslerinin haricinde her hafta etkinlikler yapabilmeleri için imkan sağladık. TÜBİTAK Doğa ve Bilim Okulları- 4004 Programı kapsamında desteklenen ‘Bir Siber Güvenlik Macerası’ başlıklı eğitim programı hedeflere koşuyor” dedi. 
   
  "Türkiye’deki ilk 10 bölüm arasında yer alıyoruz" 
  "SDÜ Bilgisayar Mühendisliği, özellikle yazılım alanında çok iddialı ve iyi konumda olan bir yükseköğretim programıdır" diyen Prof. Dr. Yiğit şöyle konuştu: 
  "Türkiye’de ortalama 200 bilgisayar mühendisliği yükseköğretim programı var. Biz 2005’te açıldık. Lisans, yüksek lisans ve doktora programlarımız mevcut. Bin 500’ü aşkın sayıda öğrencimiz, 17 kişilik akademik kadromuz ile iyi bir durumdayız. Türkiye’de alanında eğitim kadrosu, yayın, bilimsel bilgi üretimi açısından ilk 10 bölüm arasında yer alıyoruz." 
   
  Artırılmış gerçeklik, yapay zeka destekli uygulamalar 
  Proje Yazarı Dr. Öğretim Üyesi Köse ise, Endüstri 4.0 çağında yeni bir toplumsal değerin yükseldiğini söyledi. "Dönüştürücü Bilgelik" şeklinde tanımlanan "Toplum 5.0" için SDÜ'nün önemli bir adım attığını kaydeden Köse, yeni kuşaklara Türkiye için çok önemli bir alan olan siber güvenlik eğitimi verildiğini kaydetti. 
  Eğirdir'de 9 günlük doğa kampının özgünlüğünü ortaya çıkaran projede Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve yapay zeka tabanlı bir altyapı bulunduğunu kaydeden Köse, sözlerine şöyle devam etti: 
  "Özellikle Artırılmış Gerçeklik, öğrencilerin siber güvenlik senaryolarını çözerken, farklı doğa ortamları ile etkileşime girmesini de sağlayacak. Bu da projenin etkisini ve verimliliğini yükseltecek. Bu etkileşimsel yaklaşımlar ile siber güvenlik gibi önemi yüksek olan bir konuda en iyi düzeyde farkındalığı oluşturmak için senaryo tabanlı bir sistem tasarladık. Konu hakkındaki farkındalık düzeyini yakalamak adına ağ tabanlı, masaüstü ve mobil uygulamalardan yoğun bir şekilde faydalanacağız. Eğitim süreci içerisinde öğrencilerin, birtakım temel bilgileri, laboratuvar ortamında, öğretim üyeleri desteği ve bilgisayar ortamındaki uygulamalarla öğrenmelerini amaçlıyoruz. Öğrenciler hız, ekip ruhu, yetenek, enerji ve kaynak alanlarında bireysel ve takım olarak rekabet ortamına girecekler. Toplamda 14 günlük eğitim boyunca çevrim içi uygulama, gözlem, drama, atölye, grup çalışması ve spor aktivitesi gibi zengin içerikler yer alacak" şeklinde konuştu. 
  Köse, gelecek yıl için de yapay zeka odaklı çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi. 
    
  "Okudukça, öğrendikçe kalkınacağımız kesin" 
  Program kapsamında bilgi güvenliği dersi veren İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mühendislik Fakültesi Emekli Dekanı Prof. Dr. Eşref Adalı da açılışta bir değerlendirmede bulundu. "Okudukça, öğrendikçe kalkınacağımız kesin" diyen Adalı şöyle konuştu: 
  "İçerisinde bulunduğumuz çağın en değerli unsurlarından biri bilgi güvenliğidir. Bu alanda dünyanın çözüm üretmesi gereken büyük problemler olduğu herkesin malumudur. Kişisel verilerin istek ve onay dışında üçüncü kişi ve kurumlarla paylaşılması sorunu var. Bankacılık sisteminin sorunları var. Açık buluyorlar. Herkesin başına gelebiliyor. Öyle uç örnekler var ki seçimler dahi başka ülkeler tarafından yönlendirilebiliyor. Sonuçlar diğer ülkelere gidiyor. Tartışmalar çok, sorunlar sınırsız. Bu noktada SDÜ’de düzenlenen siber güvenlik programının sorunların çözümüne yönelik yeni ufuklar kazandıracağını umut ediyorum." 
 
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İHA

                                         
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ISPARTA HABER
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