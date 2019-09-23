SDÜ’den Prostat Kanseri Tedavisine Umut Olan Çalışma

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Yalçın Erzurumlu, “Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması” konulu doktora tezi ile “YÖK Üstün Başarı Ödülü”ne layık görüldü.“Sağlık Bilimleri Kategorisi”nde ödül almaya hak kazanan Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu ve tez danışmanı Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak ödülünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen “2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni”nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.Uzun mesai ve yoğun çalışma sürecinin bir neticesi olarak hazırlanan çalışmalarının takdir ve kabul görmesinin son derece gurur verici olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu, doktora tezi ile ilgili bilgi verdi.2000’li yılların başından itibaren bu konudaki çalışmaların hız kazandığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu, üzerine çalışma yürüttüğü ve endoplazmik ratikulum (ER) aracılığı ile yıkım olarak ifade edilen bu mekanizmayı hücrelerin kalite kontrol sistemi olarak nitelendirildiğini ifade etti.Hücrelerdeki yaşamsal faaliyetlerin devam edebilmesi için gereken bir takım yapım ve yıkım işlemlerinin var olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: “Yapım ve yıkım işlemlerinin birbiri ile dengeli olması önemlidir. Bu mekanizma hücre içerisinde üretilen ve yaşamın temel yapı taşını oluşturan protein olarak ifade ettiğimiz biyomoleküllerin uygun formda ve konformasyonda üretiminin denetimini sağlıyor. Bu mekanizmadaki bozukluklar Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklardan, kistik fibrozis, amyatrofik lateral skleroz, alfa-antitripsin-1 gibi enzim eksikliği ve kanser gibi birçok patolojik olgunun gelişiminde rol oynamaktadır.”Söz konusu çalışmanın literatürde bir ilk olmasının yanı sıra bir diğer öneminin tamamen ülkemizin sınırları içerisinde yapılması olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Erzurumlu, “Prostat kanseri riski taşıyan bireyler düzenli olarak hormon seviyelerine baktırmalıdır. Kanser hücrelerinin öğrenme süreci çok hızlıdır, vücudun pek çok alanına yayılarak önüne geçilemez bir hal alabilir. Biz çalışmalarımızda ERAD olarak ifade edilen bu kalite kontrol mekanizmasının testosteron ile nasıl kontrolü sağlanabiliyor bunu ortaya koyduk. Bu mekanizmanın prostat kanseri ve gelişimindeki üstlenmiş olduğu olası rolü hakkında önemli verileri literatüre kazandırdık. Bu çalışmanın diğer birçok alana ve akademisyene yön vereceğine inanıyorum.” dedi.Habere ait detayları izlemek için tıklayınız