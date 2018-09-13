- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Utku Köse yürütücülüğünde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından geliştirilen “Bir Siber Güvenlik Macerası (BSGM)” adlı projenin Yüz-Yüze Eğitim ve Doğa Kampı süreçleri tamamlandı.TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları çağrısı kapsamında desteklenen ve 10 farklı liseden 40 öğrenci katıldığı proje eğitiminde, “Siber güvenlik”, “etik hackerlık”, “siber saldırı”, “siber savunma”, “sosyal mühendislik” ve “siber zorbalık” gibi günümüzün önemli konuları ele alındı.Yüz-Yüze Eğitim Süreci, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında gerçekleşen eğitim süreçlerinin ikinci ayağı olan Doğa Kampı, kurmaca bir siber güvenlik senaryosunun işlendiği, Eğirdir Ada - Yeşilada bölgesine taşındı. Kamp esnasında öğrenciler, “artırılmış gerçeklik” ve “simülasyon tabanlı uygulamaları”nın yanı sıra çevreyle yüksek düzeyde etkileşimi gerektiren etkinliklerle, kendilerine verilen senaryoyu ve bağlı bulmacaları çözmeye çalıştı. Rekabetin, bireysel çalışmaların ve takım odaklı işbirliklerinin ön plana çıktığı eğitimsel süreç, lise öğrencilerinin siber güvenlik ve ilgili konular bağlamında farkındalık ve bilgi - beceri kazanmasının sağladığı belirtildi.İHA