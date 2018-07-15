Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) akademik ve idari personeli tarafından 15 Temmuz 2016'da Milli İrade ve Demokrasi Destanı yazan şehit ve gaziler için anma programı düzenledi.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit ve gazileri anma programına SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, Genel Sekreter Vekili Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Yıldırım olmak üzere akademik ve idari personel katıldı.SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan’ın 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan törende yaptığı konuşmada, SDÜ'nün bu vatan uğruna can veren şehitlerini asla unutmayacağını belirtti. Törende ayrıca, SDÜ Doğu Yerleşkesi Camii İmam-Hatip'i Ömer Dilek aziz şehitler ve gaziler için dua okudu.SDÜ’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında, destan yazan şehit ve gaziler için 16 Temmuz Pazartesi günü saat 13.00’te 19 Mayıs Öğrenci Meydanı'nda dualar edilerek, helva ikramında bulunulacağı belirtildi.İHA