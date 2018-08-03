SDÜ’de Yer Bilimleri Mühendisliği’ne, ‘YÖK Destek Bursu’ ve ‘Çift Diploma’ hakkı

SDÜ’de Yer Bilimleri Mühendisliği’ne, ‘YÖK Destek Bursu’ ve ‘Çift Diploma’ hakkı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - SDÜ’de Yer Bilimleri Mühendisliği’ne, ‘YÖK Destek Bursu’ ve ‘Çift Diploma’ hakkı   
 
 Türkiye’de ilk kez 2017-2018 akademik yılında SDÜ’de açılan Yer Bilimleri Mühendisliği bölümü için ‘YÖK Destek Bursu’ ve kontenjan sınırı olmaksızın ‘Yandal’ ya da ‘Çift Anadal’ yapma hakkının bu yıl da devam edeceği açıklandı. 
  Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı, 2017 - 2018 akademik yılında Türkiye’de ilk kez Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) hayata geçirdiği proje ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde ‘Yer Bilimleri Mühendisliği’ bölümünü açtı. Bu bölümü tercih eden öğrenciler, ilk yıl ‘Jeoloji’, ‘Jeofizik’ ve ‘Maden’ mühendisliği ile ilgili dersleri aynı anda alma imkanına erişti. 

  İki değerli destek sağlandı 
  Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği bölümlerinden 3’er olmak üzere total 9 öğrenciye YÖK Destek Bursu hakkı tanındı. Yer Bilimleri Mühendisliği Bölümü’ne yerleşen öğrencilere ayrıca kontenjan sınırlaması olmadan yandal ve çift anadaldan birini yapma hakkı verildi. 
  2018 - 2019 akademik yılı için 30 kontenjan verildi 
  SDÜ Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Nuri Dolmaz, 2018- 2019 akademik yılı içi YÖK tarafından yayınlanan kılavuzda 30 kontenjan ile yer aldıklarını söyledi. 

  Dolmaz: “Geçen yıl 625 TL olan burs bu yıl artırılacak” 
  Özgün sistemin halihazırda sürdüğüne atıf yapan Prof. Dr. Dolmaz, yol haritasını şöyle özetledi; “2018 - 2019 akademik yılı için de YÖK Destek Bursu verilecek. Jeoloji, Jeofizik ve Maden Mühendisliği için 9 öğrenci burs hakkı kazanacak. Geçen yıl burs 625 TL idi. Bu dönem artış olacak. Ama henüz açıklanmadı. Bu bölümü seçen öğrenciler yukarıda anılan 3 bölümü ortak görecek. İkinci sınıftan itibaren de başarı durumlarına göre istedikleri bölümü seçebilecekler. Bu nokta ile birlikte sayı ve kontenjan sınırı olmaksızın -YÖK ve SDÜ koşullarını karşılamak koşulu ile- istedikleri bölümden yandal veya çift anadal yapma imkânına kavuşacaklar. Ayrıca ikinci yıldan itibaren geçecekleri bölümlerde her 3 öğrenciye not ortalamaları 4 üzerinden 2.5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemek kaydıyla YÖK Destek Bursu mezun oluncaya kadar devam edecek.” 
 
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İHA
                                         
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