Süleyman Demirel Üniversitesi Stratejik ve Düşünce Topluluğu’nun “Bir Gün Bir Yerde” başlıklı tiyatral şiir dinletisi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Türk Edebiyatı’nın güçlü şairlerinin eserleri okundu.Topluluk üyesi öğrencileri, Nazım Hikmet Ran, Atilla İlhan, Ahmet Telli, Zülfü Livaneli, Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere şair ve yazarların başyapıtlarını seslendirdi. Tiyatral şiir dinletisinde piyano resitali sunuldu. Öğrenciler canlı performans ile enstrümanlar eşliğinde şarkılar okudu.Stratejik Düşünce Topluluğu Başkanı Mihriban Seçkin, sanatın gündelik hayatın en özel parçalarından biri olduğunu ifade etti. Eğitim-öğretimlerinin yanı sıra ilgi alanlarına göre kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemekten mutluluk duyduklarını belirten Seçkin, “Stratejik Düşünce Topluluğu’nun 187 üyesi bulunuyor. Son 3 yıldır kesintisiz şekilde tiyatral şiir dinletisi düzenliyoruz. Sanat akşamlarında görevlerimizi keyif alarak icra ediyoruz.” dedi.Topluluk üyeleri ise bu tür etkinliklerde sahnede izleyici karşısında canlı performans göstermenin özgüvenlerini artırdığını, sorumluluk alma bilinci aşıladığını ifade ettiler.