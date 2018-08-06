Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) tenise teşvik etmek amacıyla çocuklara yönelik düzenlenen turnuva sonunda dereceye girenler ödüllendirildi.SDÜ Spor Bilimleri Fakültesi (SBF), yediden yetmişe her kesimden bireyin kolaylıkla yapabileceği spor dalı olan tenisi sevdirmek ve aktif tenis oynayan sporcu sayısının artmasını sağlamak amacıyla çocuklara yönelik Tenis Turnuvası düzenledi.Toplam 10 kategoride gerçekleştirilen müsabakaya 50 sporcu katılırken, turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödül verildi. Ödül törenine, SDÜ Rektör Yardımcısı ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mehmet Saltan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdal Terzi, Diş Hekimliği Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Süha Türkarslan, Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Alper Özorak, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kanat Gülle ile çok sayıda akademik- idari personel ve sporcu velileri katıldı.“Genç nüfusu bilgi, sanat, spor ile donatmamız gerekiyor. Bu bağlamda spor çok ayrıcalıklı bir alandır” diyen SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan, törende yaptığı konuşmada sporun önemini şu sözlerle ifade etti; “Çocuklarımız teknoloji bağımlılığı sorunu ile karşı karşıya. Bu bağımlılıktan kurtulmanın en önemli çarelerinden biri de spordur. Biz sporun değerini biliyoruz. Bu bağlamda bu organizasyona katkı veren herkese teşekkür ediyoruz.”Fakülte akademisyenleri adına bir konuşma yapan Arş. Gör. Yunus Emre Bağış da Fakülte olarak sporcuların fiziksel, fizyolojik, psikomental ve ruhsal gelişimlerini sağlamayı asli görev saydıklarını ifade ederek turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.İHA