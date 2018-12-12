SDÜ, Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi’ni ağırladı

Okcu: “Okul kitaplarınta Kemal Paşa Destanı okutuluyor”

Sıddıki: “Politikayı az yapalım ve aramızdaki ilişkileri güçlendirelim”

- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), “Tarihsel Perspektiften Türkiye Bangladeş İlişkileri” konulu konferans ile Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Allama Sıddıki’yi ağırladı.SDÜ İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okçu, Orta ve Güney Asya’yı, Asya Pasifik bölge ekonomisini, kültürünü ve sosyal gelişmelerini akademik bir dille takip edebilmek adına Asya Pasifik Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını söyledi.Bangladeş’in uzak bir coğrafyada olmasına rağmen ilişkilerimizin yakın olduğunu belirten Okçu, 1921 yılında ulusal şair Gazi Nazrül İslam’ın yazdığı “Kemal Paşa” destanının okul kitaplarında yer aldığını, birçok sokak ve cadde isimlerine “Atatürk” isminin verildiğini; aynı zamanda bir askeri kışlada “Mustafa Kemal Türkçe Öğrenim Merkezi” kurulduğunu vurguladı.Konuşmanın ardından “Bangladeş Halk Cumhuriyeti” tanıtım videosu izlendi.Sözlerine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğduğu, güllerin arasında yer alan Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Allama Sıddıki de Asya Pasifik, Bangladeş ve Türkiye Bangladeş ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Coğrafi olarak denize doğru büyüyen bir ülkeye sahip olduklarını belirten Sıddıki, Nüfusumuzun çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bir ülkenin nüfusu genç olursa büyüme o kadar hızlı gerçekleşir” dedi.Türkiye gibi modern bir Müslüman ülkesi olduklarını sözlerine ekleyen Sıddıki, “İki Müslüman’ın yaptığı en güzel şey ticarettir, politikayı az yapalım ve aramızdaki ilişkileri güçlendirelim” diye konuştu.Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sıddıki ayrıca, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'yı makamında ziyaret etti.İHA