ISPARTA BALIKÇI

SDÜ, Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi’ni ağırladı

SDÜ, Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi’ni ağırladı
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
  - SDÜ, Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi’ni ağırladı   
 
- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), “Tarihsel Perspektiften Türkiye Bangladeş İlişkileri” konulu konferans ile Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Allama Sıddıki’yi ağırladı.   
 SDÜ İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan İİBF Dekanı Prof. Dr. Murat Okçu, Orta ve Güney Asya’yı, Asya Pasifik bölge ekonomisini, kültürünü ve sosyal gelişmelerini akademik bir dille takip edebilmek adına Asya Pasifik Uygulama ve Araştırma Merkezini kurduklarını söyledi. 
 
 Okcu: “Okul kitaplarınta Kemal Paşa Destanı okutuluyor” 
 Bangladeş’in uzak bir coğrafyada olmasına rağmen ilişkilerimizin yakın olduğunu belirten Okçu, 1921 yılında ulusal şair Gazi Nazrül İslam’ın yazdığı “Kemal Paşa” destanının okul kitaplarında yer aldığını, birçok sokak ve cadde isimlerine “Atatürk” isminin verildiğini; aynı zamanda bir askeri kışlada “Mustafa Kemal Türkçe Öğrenim Merkezi” kurulduğunu vurguladı. 
 Konuşmanın ardından “Bangladeş Halk Cumhuriyeti” tanıtım videosu izlendi. 
 
 Sıddıki: “Politikayı az yapalım ve aramızdaki ilişkileri güçlendirelim” 
 Sözlerine 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in doğduğu, güllerin arasında yer alan Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek başlayan Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Allama Sıddıki de Asya Pasifik, Bangladeş ve Türkiye Bangladeş ilişkileri hakkında bilgiler verdi. Coğrafi olarak denize doğru büyüyen bir ülkeye sahip olduklarını belirten Sıddıki, Nüfusumuzun çoğunluğunu gençler oluşturuyor. Bir ülkenin nüfusu genç olursa büyüme o kadar hızlı gerçekleşir” dedi. 
 Türkiye gibi modern bir Müslüman ülkesi olduklarını sözlerine ekleyen Sıddıki, “İki Müslüman’ın yaptığı en güzel şey ticarettir, politikayı az yapalım ve aramızdaki ilişkileri güçlendirelim” diye konuştu. 
 Bangladeş Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Sıddıki ayrıca, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'yı makamında ziyaret etti. 
 
AW568076-01AW568076-02AW568076-03AW568076-04AW568076-05AW568076-06AW568076-07


İHA                        
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri
Isparta'nın Gül ve lavanta kokulu turizm tanıtımı
Isparta'da narkotik operasyon!
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı
ISPARTA'DA YENİ NESİL YAZAR KASA KAMPANYASI
Isparta Jandarma’dan ilçelerde huzur operasyonu
Isparta Valisi Seymenoğlu'ndan Eğirdir Ziyareti
Isparta'da çeşitli suçlardan aranan şahsın evine operasyon!
Isparta valisi Seymenoğlu’na 10 Aralık ziyareti
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı
Isparta'da durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Isparta'da narkotik operasyon!
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Paranız kesilebilir
AK Parti’nin Isparta adayı Başdeğirmen’e kalabalık karşılama
Isparta’da mevsimin ilk karı Gölcük’e yağdı
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR
Evleneceklere devletten 65 bin TL
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek
Isparta’da Kış Güvenliği Toplantısı
Davraz’da kar kalınlığı yükseldi
Isparta'da araç yayaya çarptı
Abonelik alacaklarında yeni dönem
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıYurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
ISPARTA MOBİLYA MAĞAZALARIISPARTA İÇ GİYİMISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimiIsparta'da elektrikli bisiklet ve motor denetimi05 Aralık 2018
ISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİISPARTA'YA YENİ HAT VE KÖRÜKLÜ OTOBÜS GELDİ07 Aralık 2018
Komisyondan geçti bin TL'ye çıkıyorKomisyondan geçti bin TL'ye çıkıyor07 Aralık 2018
Isparta Planlı Elektrik Kesintileri HaberleriIsparta Planlı Elektrik Kesintileri Haberleri11 Aralık 2018
Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Isparta'da trafik kazası: sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı 07 Aralık 2018
Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı Firari FETÖ’cü öğretmen Isparta'da motosiklet üzerinde yakalandı 07 Aralık 2018
Isparta'da araç yayaya çarptıIsparta'da araç yayaya çarptı07 Aralık 2018
Abonelik alacaklarında yeni dönemAbonelik alacaklarında yeni dönem07 Aralık 2018
500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek500 bin kişiyi ilgilendiriyor! Bir defaya mahsus affedilecek08 Aralık 2018
ISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYORISPARTA'DA TRAFİK EKİPLERİ DENETİMLERE DEVAM EDİYOR08 Aralık 2018
Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi Isparta’da yangın: 3 ev, 2 traktör kullanılmaz hale geldi 11 Aralık 2018
Asgari ücret zammında yeni gelişmeAsgari ücret zammında yeni gelişme07 Aralık 2018
Isparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'daIsparta,Güneykent 12. Travel Turkey İzmir Fuarın'da06 Aralık 2018
Denizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldiDenizden yeni çıkan balık türleri Isparta'ya geldi08 Aralık 2018
Isparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulamaIsparta’da Trafik ekiplerinden önemli uygulama06 Aralık 2018
Isparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandıIsparta’da ‘tefecilik’ suçundan aranan şahıs yakalandı10 Aralık 2018
Isparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardıIsparta'da o kazada emniyet kemeri hayat kurtardı11 Aralık 2018
Evleneceklere devletten 65 bin TLEvleneceklere devletten 65 bin TL08 Aralık 2018
Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecekGençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek06 Aralık 2018
Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası varAraç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var10 Aralık 2018