- Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ev sahipliği ve koordinasyonunda, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ve Isparta Valiliği himayesinde gerçekleştirilen “Isparta 3. Bilim Şenliği” 8 Ekim Pazartesi günü başlıyor. Program kapsamında ilk olarak saat 14.00'te SDÜ Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi’nde açılış töreni gerçekleştirilecek.Isparta’da bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilecek Bilim Şenliği’nde, atölye çalışmalarına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde yaklaşık 3 bin 500 öğrencinin katılımının sağlanması hedefleniyor.İHA