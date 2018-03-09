DHMİ Genel Müdürlüğü, Isparta SD Hava Limanı’nda yılın ilk 2 ayında toplam 16 bin 118 yolcu taşıması ile 157 ton kargo taşıması gerçekleştiğini açıkladı.Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Ocak Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Şubat ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 7 bin 187, dış hat yolcu trafiği yüzde 174 artışla 904 oldu. Yolcu trafiği 2018 yılı Şubat Ayında toplam yüzde 26 artışla 8 bin 91’e yükseldi.Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na 2018 Yılı Şubat ayında iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 143 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 8 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 151’e ulaştı. 2018 Yılı Şubat ayında Isparta Süleyman Demirel Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 54 artışla 86 ton olarak gerçekleştiDHMİ’den yapılan açıklamaya göre, 2018 Yılı Şubat ayı sonu gerçekleşmeleri ise şöyle açıklandı; “Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla 16 bin 118 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 2 bin 271’e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 44 artışla 157 tona ulaştı.”ISPARTA (İHA)