SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş

SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
SÇP'ye başvurular başladı! Aylık 808 TL maaş
Üniversite öğrencilerine aylık 808 lira maaş öngören ‘Sosyal Çalışma Programı’na başvurular başladı. 28 Haziran’a kadar sürecek başvurular sonrası işbaşı yapacak öğrenciler haftada 3 gün sigortalı olarak çalışacak.
 
niversite öğrencilerine yaz aylarında günlük 67.36 TL ile  imkanı sağlayan ‘Sosyal Çalışma Programı’ (SÇP) için başvurular başladı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un yaptığı duyuruya göre başvurular 28 Haziran’a kadar sürecek. İŞKUR aracılığıyla geçici olarak işe yerleştirilecek öğrenciler haftada 3 gün çalışacak. 5 Temmuz’da çekilecek kurayla belirlenecek öğrenciler 8 Temmuz’da işbaşı yapacak 30 Eylül’e kadar çalışacak. Bu yıl 150 bin öğrencinin yaz tatilinde işbaşı yapması hedefleniyor. Bu sayede üniversiteliler, 3 ayda 2.500 lira gelir elde edebilecek.

BAŞVURULAR İŞKUR’A
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, SÇP’ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirtti. Başvuruların İŞKUR’un internet sitesi üzerinden kabul edildiğini aktaran Selçuk, şu bilgileri verdi: “Üniversite öğrencilerinin çalışma hayatıyla tanışmalarını sağlamak ve onlara çalışma disiplini kazandırmak maksadıyla düzenlenecek SÇP için başvurular, 28 Haziran’da sona erecek. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız.” SÇP’nin, gençleri geleceğe hazırlamayı hedefleyen yeni aktif iş gücü piyasası araçlarından biri olacağına işaret eden Selçuk, “Bu program sayesinde gençlerimiz yaz tatillerini, sosyal sorumluluk bilinçlerini artırıp verimli bir şekilde değerlendirecekler. Ayrıca cep harçlıklarını çıkaracaklar ve emekliliklerine sayılacak sigortalılıkları yapılacak” dedi.

PROGRAM 3 AY SÜRECEK
Programların temmuz, ağustos ve eylülde, 3 ay süreyle düzenleneceğini belirten Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı.

KiMLER BAŞVURU YAPABiLiR?
● Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir.
● Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.
● Okulu uzatanlar da başvuru yapabilir.
● Öğrenciler farklı şehirlere başvuru yapabilir.
● Çalışma sırasında öğrenciler burs ve kredilerini almaya devam eder. Burs ve kredi kesilmez.

KiMLER BAŞVURAMAZ?
● Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamayacak. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)
● 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamayacak.
● Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamayacak.
● Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler kabul edilmeyecek.
● Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler ile yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamayacak

HANGİ İŞLERDE ÇALIŞACAK?
● Doğanın korunması.
● Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.
● Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.
● Kamu kurumlarının kültürel, sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

İŞ TECRÜBESİ EDİNECEKLER
SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti: “Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır.” Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini açıklayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı: “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.”
 
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