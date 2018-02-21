Satın alınacak ev tapuda üç boyutlu görülebilecek

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, "Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi" ile vatandaşların, e-Devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) girerek, konutlarının içini ve dışını 3 boyutlu görebilme imkanına sahip olabileceklerini açıkladı.

Genel müdürlük görevine 6 yıl sonra yeniden atanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, kurumun çalışmalarını ve hedeflerini anlattı.

Yıllardır emek verdiği kuruma yeniden genel müdür olarak hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Adlı, "Sayın büyüklerimizin takdiri. Yararlı olacağımı düşündüler ki tekrar böyle bir makamı uygun gördüler." dedi.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün kurumsal kimliği ve tarihi bir geçmişi olduğuna işaret eden Adlı, Genel Müdürlüğün "devletin dışa bakan yüzü" olduğunu vurguladı.

Yılda ortalama 20-25 milyon insanın tapu müdürlüklerinde işlem yaptırdığına dikkati çeken Adlı, "Bizim bu insanları memnun etmemiz demek, bu insanın devlete karşı saygısının, güveninin artması demektir. Bizim bunu sağlamamız gerekir. Bu yönüyle baktığınız zaman bizim her şeyden önce vatandaşa en kaliteli, en doğru ve en hızlı hizmetler verecek şekilde çalışmamız gerek. Varsa bir aksaklık bir defa önce bunu gidereceğiz." diye konuştu.

"Üç boyutlu, akıllı veriler sunacağız"

Yeni çalışmalara ilişkin de bilgi veren Adlı, vatandaşların e-Devlet kapısı üzerinden Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) giriş yaparak, taşınmazlarına ilişkin bilgi alabildiklerini hatırlattı.

Artık üç boyutlu, akıllı veriler sunmak için çalışacaklarına dikkati çeken Adlı, "Şu anda grafik olarak haritalara baktığınız zaman sadece çizgisel olarak, iki boyutlu görüyorsunuz. Artık bu yetmiyor. Çünkü 40-50 katlı binalar var. Binaların içerisinde yüzlerce bağımsız bölüm var ama bunlarla ilgili bilgiyi vatandaş sağlıklı bir şekilde göremiyor. Hazırladığımız projeyle bunu üç boyutlu, akıllı verilere dönüştürüp, gerekirse kendi dairesinin içerisine kadar girip, oradaki brüt alanı görebilecek şekilde vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Tapu işlemlerinde mülkiyetin yerini hesaplamada 5 santimetrenin bile büyük önem taşıdığını vurgulayan Adlı, "Bu, mülkiyeti en ince detayına kadar görebileceğimiz ve hizmete sunabileceğimiz bir data olacak." ifadesini kullandı.

Alınsın ya da satılsın vatandaşın gayrimenkul ile ilgili her bilgiye rahatlıkla ulaşabilmesi gerektiğinin altını çizen Adlı, "Şimdi diyelim ki ev alıyorsunuz, emlakçılar ya da birileri size 'Bu ev senindir.' diye gösteriyor ama o evin parsel ve ada numarasını değiştirip, başka bir ev satması da mümkün olabiliyor. Projeyle vatandaş o evi gördükten sonra tapuda da bu detay bilgileri görecek ve zeminle tapudaki bilgileri eşleştirme şansı olacak."

Pilot uygulama Ankara'da yapılacak

"Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi"nin uygulama aşamalarına ilişkin bilgi veren Adlı, "Ankara'nın bir ilçesini pilot olarak alacağız. Bunu yapacağız, göreceğiz ve sonuçlarına göre yaygınlaştıracağız." şeklinde konuştu.

Genel Müdürlüğe ait uçaklarla ve özel kameralarla çekimlerin yapılacağına dikkati çeken Adlı, "En az 5 santimetre hassasiyetinde datalar üzerinde çalışıyoruz. Google'ın çekimleri 5-6 metre. Burada vatandaş çok yakından, çok net ve çok detayı görebilecek." değerlendirmesini yaptı.

Adlı, bunun yanı sıra tapu ve kadastro verilerini yüzde yüz doğru bir şekilde vermeyi, mekansal ve personele yönelik problemleri çözmeyi, Harita Genel Komutanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak çalışmayı daha aktif hale getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Modelleme çalışması 4 yıl sürecek

Üç Boyutlu Kent Modelleri ve Kadastro Projesi kapsamında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce uçakla havadan binaların "eğik resim çekme kamerası" ile görüntüsü alınacak. Söz konusu kamera sayesinde daha önce havadan yapılan çekimlerde sadece çatısı görülen binaların 4 cephesi de görüntülenebilecek.

Böylece üç boyutlu kent modeli oluşturulurken, ayrıca mimari projedeki ve tapudaki daire numaraları da birbirine entegre edilecek.

Üç boyutlu kent modelleri çalışması bitince vatandaşlar, TAKBİS üzerinden sadece arsasını, tarlasını değil, konutun mimari projesi ile içindeki bağımsız bölüm ile odalar ve her odanın metrekaresine kadar detaylarını görebilecek.

Türkiye genelinde model oluşturulması çalışmasının yaklaşık 4 yıl sürmesi öngörülüyor.

Sayısal verileri olmayan eski binalar için de belediyelerle protokoller yapılıp, mimari projelerin sayısal hale getirilmesi de planlanıyor.

Proje aynı zamanda başta emlak sektörü olmak üzere gayrimenkul değerleme, belediyeler, gibi birçok sektörün hizmetlerine de veri oluşturacak.