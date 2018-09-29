T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SAREM)’de asaleti tasdik olan laborant Elif Kübra ÖZDİL için yemin töreni düzenlendi.Enstitümüz yemekhanesinde gerçekleştirilen törene Enstitü Müdürümüz Şakir Çınar, Müdür yardımcısı Fuat BİLGİN ve enstitü personeli katıldı.Törende Enstitü Müdürümüz Şakir Çınar bir konuşma yaptı. Çınar konuşmasında memuriyetin kutsal bir görev olduğunu, devlete ve vatandaşa hizmetin en iyi şekilde yapılması gerektiğini bildirerek asil memurluğa atanan genç personelimize çalışma hayatında başarılar dilediğini söyledi.Törende adaylığı kaldırılan ve asaleti onanan Elif Kübra ÖZDİL yemin ederek görevini en iyi şekilde yerine getireceğini dile getirdi.SAREM