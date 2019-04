ISPARTA SAREM'DEN TIBBİ SÜLÜK AÇILIMI

Bakanlığımız ve (FAO-SEC) işbirliğiyle hazırlanan "Biodiversity of Turkey: Contribution of Genetic Resources to Sustainable Agriculture and Food Systems" başlıklı kitabın lansmanı için İzmir' Balçova'da gerçekleştirilen “Biyoçeşitlilik Özel Etkinliği”nde Egirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü olarak stand açtık. Standımızı Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Özkan KAYACAN ve beraberlerindeki heyet ziyaret etmişlerdir.Sayın Bakanımıza tıbbi sülük kokonunun açılımı canlı olarak gösterilmiştir.SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü