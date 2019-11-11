SAREM BÜLTENİ11 Kasım 2019'da saat 11:11'de, 81 ilde yapılan Geleceğe Nefes organizasyonuna Enstitü müdürlüğümüz personel ve aileleri ile iştirak ettik. Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğümüzce yapılan organizasyonla 1.000 fidan bugün toprakla buluştu.Bugün yapılan organizasyonumuza Eğirdir Kaymakamımız Sayın Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanımız Sayın Veli GÖK, Eğirdir’de bulunan Kurum Müdürleri katıldılar. Katılımcılar ve personelimiz fidan dikimine destek verdi. Şölen havasında 11:11 de başlayan etkinlik hedeflenen zaman diliminden daha önce bitirildi. Etkinlik sonrasında dikime katılanlara balık ekmek ikramı yapıldı. Enstitü Müdürümüz Şakir ÇINAR misafirlere ve dikimi gerçekleştiren personele teşekkür etti.