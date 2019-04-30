- SDÜ Fahri Doktora Üyesi Cahit Berkay, "Sinema ve Müzik" söyleşisine katıldı- Berkay: "Başarılı olmuşsam, evrensel ödüller kazanmışsam, yarım asır önce yaptığım müzikler bugün dahi çok seviliyor ve dinleniyorsa, bunu kendi kültürümüze borçlu olduğumu söylemek istiyorum"Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Fahri Doktora Üyesi sanatçı Cahit Berkay, "Sinema ve Müzik" söyleşisinde öğrencilerle bir araya geldi.SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, Berkay, SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde düzenlenen söyleşide, sanat hayatında 200'den fazla sinema müziğine imza attığını belirtti.Bugün bulunduğu noktayı çok okumaya borçlu olduğunu ifade eden Berkay, hayatta özgün eser üretmenin kendi kültürünü özümsemekle olabileceğini bildirdi.Anlayarak okumanın önemli olduğuna değinen Berkay, şunları kaydetti:"Başarılı olmuşsam, evrensel ödüller kazanmışsam, yarım asır önce yaptığım müzikler bugün dahi çok seviliyor ve dinleniyorsa bunu kendi kültürümüze borçlu olduğumu söylemek istiyorum. Sinema sadece bir eğlence aracı olarak görülmemeli. Sinema yaşananları farklı hikayeler içerisinde gelecek kuşaklara aktarıyor. Sinema 'star' ve 'hikaye' olarak döneme ayrılıyor. Yeşilçam bir nevi star odaklıydı. Çok kısıtlı imkanlarla çalışılırdı. Şimdi ise Türk sineması hikaye odaklıdır. Biz dört kişilik bir ekiptik. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal ve diğer sanatçılarımızın filmlerine müzikler yapardık. Öyle bir dönemdi ki senaryonun tamamlanmasıyla filmin vizyona girmesi arasındaki 20 günde tüm evreler tamamlanmış olurdu. Saymakla bitiremeyeceğimiz müzikler, hep kısıtlı zamanlarda, dar imkanlarla çıktı."Konuşmasının ardından Berkay, öğrencilerin sorularını yanıtladı.ISPARTA (AA) -