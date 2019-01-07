29-30 Haziran 2018 tarihinde Bilecik’te yapılan Minikler Türkiye Halter Şampiyonası 2. Etap Yarışmalarında 53 kg da yarışarak silkmede 60, koparmada 47 kğ olmak üzere toplamda 107 kg kaldırarak Türkiye Birincisi olan Atatürk Ortaokulu öğrencisi Medine Saime BALABAN ile;29-02 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da yapılan 15 Yaş Altı Türkiye Halter Şampiyonasında 71 kg da yarışarak silkmede 65, koparmada 60 kğ olmak üzere toplamda 125 kg kaldırarak Türkiye Birincisi olan Fatih Ortaokulu öğrencisi Fatmagül ÇEVİK, İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Dr. Ahmet YILDIRIM’ı Makamında ziyaret ettiler.İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Ahmet YILDIRIM’da, her iki sporcumuzu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.