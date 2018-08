SAAT KULEMİZ ISPARTA’NIN SEMBOLLERİNDEN

BİRİSİ, GELECEĞİN TARİHİ OLACAKTIR

Isparta’nın giriş noktasında, IYAŞ önünde bulunan parkın objelerinin yapım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında parka kültürel ve tarihi değeri ile Isparta’yı simgeleyen çeşitli objeler kondu. Parkın yapımı belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğünün imkânları doğrultusunda gerçekleştirilirken, parkın son durumu ile ilgili olarak, Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın incelemelerde bulundu.

Park içerisinde bulunan ve 29 metre yüksekliğe sahip, altı köfke, üzeri ahşaptan inşa edilen saat kulesi de tamamlanırken, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Bu parkımızda şehrimizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi. Saat kulesinin 2 yıldan buyana el emeği, göz nuru çalışmalarla tamamlandığını söyleyen Başkan Günaydın, saat kulesindeki ahşabın dayanıklı olması için özel malzemeler seçildiğini yine korumasının da özel cilalarla sağlandığını belirtti.

Saat kulesinin üzerinde çok önemli mesajların yer aldığına dikkat çeken Günaydın, herhangi bir yerden çekim yapılması durumunda her bir karenin birbirinden faklı objeleri ortaya çıkaracağını söyledi. Binlerce fotoğraf karesinin her birinin ayrı olacağını belirten Günaydın, “Saat kulemizdeki ahşaba işlenen Isparta güllerinin bir benzeri yok. Her desen farklıdır ve tektir. Saat kulesinin cepheleri arasında da farklar var. Kulemizin alt bölümünde ise Isparta’ya has köfke taşı kullanılmış ve bu taş üzerine de Isparta gülleri işlenmiştir. Böylece ortaya kıymetli ve güzel bir eser çıkmıştır. Saat kulemizde ahşap ile taşı birleştirdik. Saat kulesi Isparta’nın bir simgesi olmuştur ve buna benzer çok sayıda kuleler şehrimizde yer alacaktır” dedi.