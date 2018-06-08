T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
BASIN BÜLTENİ
Rusya Federasyonu Heyeti İlimizi Ziyaret Etti
Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşan
bir heyet ilimizi ziyaret etti.
Türkiye'den Rusya Federasyonu'na elma ihracatında son altı ay içerisinde görülen artış
nedeniyle, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'nden
(Rosselkhoznadzor) uzmanlardan oluşan heyet, 30 Mayıs - 2 Haziran 2018 tarihleri arasında
Isparta'daki ihracata yönelik elma üretimi yapılan üretim alanları, soğuk hava depoları ve
paketleme tesislerinde incelemelerde bulundular.
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Sınır Kontrol Daire Başkanlığından Ziraat
Mühendisleri Şehriban Gören ve Meltem Büyükyavuz'un refakat ettiği heyet, 31 Mayıs günü
Eğirdir'de bulunan ve Rusya'ya ihracatta söz sahibi olan elma bahçeleri, soğuk hava deposu ve
paketleme tesislerini gezerek tespit ve incelemede bulundular.
Program gereği birinci gün heyet; Gülbudak Soğuk Hava ve Paketleme tesisinde ürün sevk
zinciri, depolama teknikleri, seçim ve boylama, paketleme, ihracat kontrol ve sevkiyatı işlemlerini
canlı olarak inceleme ve izlemede bulunarak, Gök-Başer Soğuk Hava Deposunda sistem hakkında
bilgiler aldılar. Köklü Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinde kiraz işleme ve paketleme
işlemlerini izlediler.
Daha sonra meyve üretim deseninin dışına çıkılıp, diğer güzelliklerimizi ve değerlerimizi de
tanıtmak adına, Sorkuncak köyüne geçilerek misafirlerimize Isparta'mızın simgesi olan meşhur gül
bahçeleri gezdirilerek nefes almaları sağlanmış, Akpınar Köyündeki seyir tepesinden tarihi, doğası
ve bütün güzellikleri ile Eğirdir ilçemizin ve İtalya'nın Po ovası ile birlikte mikro klima özelliği
sayesinde elmaya eşsiz bir aroma katan Boğazova'nın elma üretim alanlarını panaromik olarak
izleme imkanı sunulmuştur.
Birinci gün programı Eyüpler Köyü Soğuk Hava Deposu, Tepeli Tarımsal Kalkınma
Kooperatifi Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ve elma bahçeleri ziyareti ile tamamlandı.
Ziyaretin ikinci gününde program gereği; Rusya'ya ihracat gerçekleştiren Senirkent
ilçemizde bulunan Gülerler Soğuk Hava Deposu ve paketleme tesisi ile başlayan incelemeler,
Gülbudak ve Sırrı Kalay elma bahçeleri ziyareti ile son buldu. Buradan misafir heyet Ankara'ya
uğurlandı.
Bu çalışma kapsamında üretim alanlarında bitki sağlığı ve karantina yönüyle yapılan
çalışmalar, paketleme tesislerinde ihracat kontrolleri kapsamında yürütülen uygulamalar ve üretim
alanlarındaki bitki sağlığı takip sistemi hakkında heyete bilgiler aktarıldı.
Söz konusu çalışma kapsamında İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube
Müdürü Ali Bayraklı rehberliğinde ihracatta görevli inspektör ve üretim alanlarının takip ve
kontrolünü yürüten bitki sağlığı uzmanı personel de heyete eşlik etmiştir.
İlimizden 2017-2018 üretim sezonu itibariyle, 1 Eylül 2017 tarihinden 1 Haziran 2018
tarihine kadar yaklaşık 31.000 ton toplam elma ihracatımızın 26.000 tonu Rusya Federasyonuna
gerçekleşmiştir.
İhracatın tamamını elmanın oluşturması, elma üreticilerimizin yüzünü güldürmüş, ilimiz ve
ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.
Bestami ZABUN
İl Müdürü