Rusya Federasyonu Heyeti İlimizi Ziyaret EttiRusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi uzmanlarından oluşanbir heyet ilimizi ziyaret etti.Türkiye'den Rusya Federasyonu'na elma ihracatında son altı ay içerisinde görülen artışnedeniyle, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi'nden(Rosselkhoznadzor) uzmanlardan oluşan heyet, 30 Mayıs - 2 Haziran 2018 tarihleri arasındaIsparta'daki ihracata yönelik elma üretimi yapılan üretim alanları, soğuk hava depoları vepaketleme tesislerinde incelemelerde bulundular.Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Sınır Kontrol Daire Başkanlığından ZiraatMühendisleri Şehriban Gören ve Meltem Büyükyavuz'un refakat ettiği heyet, 31 Mayıs günüEğirdir'de bulunan ve Rusya'ya ihracatta söz sahibi olan elma bahçeleri, soğuk hava deposu vepaketleme tesislerini gezerek tespit ve incelemede bulundular.Program gereği birinci gün heyet; Gülbudak Soğuk Hava ve Paketleme tesisinde ürün sevkzinciri, depolama teknikleri, seçim ve boylama, paketleme, ihracat kontrol ve sevkiyatı işlemlerinicanlı olarak inceleme ve izlemede bulunarak, Gök-Başer Soğuk Hava Deposunda sistem hakkındabilgiler aldılar. Köklü Soğuk Hava Deposu ve Paketleme tesisinde kiraz işleme ve paketlemeişlemlerini izlediler.Daha sonra meyve üretim deseninin dışına çıkılıp, diğer güzelliklerimizi ve değerlerimizi detanıtmak adına, Sorkuncak köyüne geçilerek misafirlerimize Isparta'mızın simgesi olan meşhur gülbahçeleri gezdirilerek nefes almaları sağlanmış, Akpınar Köyündeki seyir tepesinden tarihi, doğasıve bütün güzellikleri ile Eğirdir ilçemizin ve İtalya'nın Po ovası ile birlikte mikro klima özelliğisayesinde elmaya eşsiz bir aroma katan Boğazova'nın elma üretim alanlarını panaromik olarakizleme imkanı sunulmuştur.Birinci gün programı Eyüpler Köyü Soğuk Hava Deposu, Tepeli Tarımsal KalkınmaKooperatifi Soğuk Hava Deposu ve Paketleme Tesisi ve elma bahçeleri ziyareti ile tamamlandı.Ziyaretin ikinci gününde program gereği; Rusya'ya ihracat gerçekleştiren Senirkentilçemizde bulunan Gülerler Soğuk Hava Deposu ve paketleme tesisi ile başlayan incelemeler,Gülbudak ve Sırrı Kalay elma bahçeleri ziyareti ile son buldu. Buradan misafir heyet Ankara'yauğurlandı.Bu çalışma kapsamında üretim alanlarında bitki sağlığı ve karantina yönüyle yapılançalışmalar, paketleme tesislerinde ihracat kontrolleri kapsamında yürütülen uygulamalar ve üretimalanlarındaki bitki sağlığı takip sistemi hakkında heyete bilgiler aktarıldı.Söz konusu çalışma kapsamında İl Müdürlüğümüz Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı ŞubeMüdürü Ali Bayraklı rehberliğinde ihracatta görevli inspektör ve üretim alanlarının takip vekontrolünü yürüten bitki sağlığı uzmanı personel de heyete eşlik etmiştir.İlimizden 2017-2018 üretim sezonu itibariyle, 1 Eylül 2017 tarihinden 1 Haziran 2018tarihine kadar yaklaşık 31.000 ton toplam elma ihracatımızın 26.000 tonu Rusya Federasyonunagerçekleşmiştir.İhracatın tamamını elmanın oluşturması, elma üreticilerimizin yüzünü güldürmüş, ilimiz veülke ekonomisine önemli katkılar sağlamıştır.