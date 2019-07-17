Yörelere özgü yemekleri ,nefis pide ve ızgara çeşitleri ile Isparta'da lezzet rüzgarı estiren Royal Restorant sosyal medyadan yaptığı yarışma ile kazananlara instagram hesabında da video ile paylaştığı çift kişilik menüyü veriyor. Gönderiyi etiketle gönder ve çift kişilik menüyü kazan...!
Royal'in sosyal medyadan yaptığı duyuru ve yarışmanın detayları şöyle açıklanıyor;
royalrestaurantt bu link instagram sayfasına gider... tıkla git
Merhaba @royalrestaurantt sayfa etiketi çekiliş zamani başlasın
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Çift kişilik videodaki özel menü sizi bekliyor!
Sayfamızı takip et, 1 yorumda en az 5 arkadaşını post'un altına etiketle; Royal Restauranttan Çift kişilik özel menü kazanma şansını yakala!
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Son katılım; 20.07.2019'dur
Kazanma şansını arttırmak için daha fazla yorum yapabilir veya hikayede paylaşım yapıp bizi etiketleyebilirsin hikayede paylaşırsanız paylaştıktan sonra ekran alip bize gönderiniz 1 hak extra kazanırsınız
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Yarışma sonucu hikâyemiz üzerinden yapilacak çekilişle açıklayacağız
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Ciftimize Özel menü ; - Çorba - Hatay usulü iki kisilik karışık ızgara - Salata
- 3 çeşit meze
- 2 icecek
HERKESE BOL ŞANS DILERIZ
Adres: Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar: 0246 222 22 42 - 0533 338 41 91
İŞTE ROYAL RESTAURANT LEZZETLERİNDEN BAZILARI...
Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....