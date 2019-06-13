ROYAL RASTAURAN'TAN KELLE PAÇA,İŞKEMBE VE MUMBAR DOLMASI

EFSANE HATAY LEZZETLERİ ROYAL RESTAURANT'TA

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Hatay usülü yöresel kebap,döner ve yemekleri ile öne çıkan Royal Restaurant, kelle paça, işkembe çorbası ve mumbar dolmasını Ispartalılarla buluşturuyor.Isparta'da bu kalite ve lezzette olmadığını söyleyen ustalar yaptıkları çorba ve mumbar dolmasında iddialı olduklarını dile getirerek tüm vatandaşlarımızı Royal Restaurant'a davet etti.Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor.Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında masanızı yine Hatay'a özgü salata ve mezelerle donatan Royal Restaurant'ta Cuma günleri çorba üzretsiz olarak ikram edilmektedir.