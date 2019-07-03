ÇORBA VE LAHMACUNDA ŞOK KAMPANYA!

Kelle Paça 10 TL

Beyran Çorbası 10 TL

Lahmacun Menü 15 TL

Beyin Söğüş 10 TL

Dil Paça 10 TL

Mercimek Çorbası 10 TL

Çürük 10 TL

Dil Söğüş 15 TL

Royal spesiyal 15 TL



EFSANE HATAY LEZZETLERİ ROYAL RESTAURANT'TA

​Adres:

Telefonlar:

0246 222 22 42 - 0533 338 41 91

İŞTE ROYAL RESTAURANT LEZZETLERİNDEN BAZILARI...

Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...Royal'in bu kezki kampanyası çorba ve lahmancun menülerini kapsıyor.Royal Restaurant'ta Cuma günleri siparişin yanında mercimek yada tavuk çorbası üzretsiz olarak ikram edilmektedir.Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor. Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.(Doğuş Mutfak yanı)Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....