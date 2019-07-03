Isparta'da Yöresel lezzetlerin harmanlanıp bir araya geldiği Royal Restaurant'ta kampanyalar devam ediyor...
Royal'in bu kezki kampanyası çorba ve lahmancun menülerini kapsıyor.
- Kelle Paça 10 TL
- Beyran Çorbası 10 TL
- Lahmacun Menü 15 TL
- Beyin Söğüş 10 TL
- Dil Paça 10 TL
- Mercimek Çorbası 10 TL
- Çürük 10 TL
- Dil Söğüş 15 TL
- Royal spesiyal 15 TL
EFSANE HATAY LEZZETLERİ ROYAL RESTAURANT'TA
Hatay'ın efsane döner ve tepsi kebabından Kaytaz böreğine,belen tavasına,Hatay imzalı künefesine varıncaya kadar herşey Hatay'lı usta eller ile hazırlanıyor. Izgara köfte menü,lahmacun menü,et ve tavuk şiş gibi ana yemeklerin yanında yine doğu yemek kültürüne özgü salata ve mezeler yer alıyor.
Adres: Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)
Telefonlar: 0246 222 22 42 - 0533 338 41 91
İŞTE ROYAL RESTAURANT LEZZETLERİNDEN BAZILARI...
Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus....