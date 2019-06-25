ROYAL RESTAURANT EURO STAR'DA TANITILDI

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İŞTE ROYAL RESTAURANT LEZZETLERİNDEN BAZILARI...

Euro Star TV'de yayınlanan ''Şehrin Bilinmeyenleri'' programının bu kezki durağı Isparta Royal Restaurant oldu.Isparta'da Hatay, Adana, Gaziantep ve doğu kültürünü yansıtan yöresel yemekleri ile öne çıkan Royal Restaurant kendisini, dünya çapına duyuracak ve markasını parlatacak.isimli programa konuk olan Royal Restaurant ekibi yaptığı ızgara,pide,çorba,tatlı ve Hatay'a özgü yöresel yemeklerini tanıttı.Ayrıca Royal Restaurant, Euro Star TV aracılığı ile tüm dünyaya ''yolu Isparta'da geçen herkesi bu lezzetleri tatmaya bekleriz.'' mesajını verdi.Gazi Kemal mahallesi,Hasan Fehmi caddesi (Doğuş Mutfak yanı)Belen tava, Tepside et, Kelle paca, Güveçte tavuk sote, Karişik ızgara, Patlıcan kebabi, Beyin söğüş, Kıymalı kaşarlı pide, Lahmacun, Abaganuç, Yoğurtlu patlican, Güveçte tereyağlı humus