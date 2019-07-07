Lavanta çiçeğinin güzel kokusu her geçen gün daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Çeşitli kozmetik ürünlerde de lavanta yağı gittikçe yaygınlaşıyor.
Isparta'da Rosemix tesislerinde üretilen güzel rengi ve kokusuyla çok beğenilen lavanta çiçeğinin yağından doğal yöntemlerle elde edilen organik lavanta kozmetik ürünlerine gün geçtikçe talep artıyor.
Adres: Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No: 7 (Toptancılar sitesi)
(0246) 224 15 15
Rosemix yüzde 100 doğal lavanta ürünleri;
- Lavanta Şampuanı
- Lavanta Sabunu
- Lavanta Kremi
- Lavanta El ve Vücut Losyonu
- Lavanta Kolonyası
- Lavanta Yağı
- Lavanta Parfümü