ROSEMİX LAVANTA ÜRÜNLERİNE YOĞUN İLGİ

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Rosemix yüzde 100 doğal lavanta ürünleri;

Lavanta Şampuanı

Lavanta Sabunu

Lavanta Kremi

Lavanta El ve Vücut Losyonu

Lavanta Kolonyası

Lavanta Yağı

Lavanta Parfümü

çiçeğinin güzel kokusu her geçen gün daha fazla kullanım alanı bulmaktadır. Çeşitli kozmetikdeyağı gittikçe yaygınlaşıyor.Isparta'da Rosemix tesislerinde üretilen güzel rengi ve kokusuyla çok beğenilençiçeğinin yağından doğal yöntemlerle elde edilen organik lavanta kozmetik ürünlerine gün geçtikçe talep artıyor.Fatih mahallesi, 4506/1 sokak No: 7 (Toptancılar sitesi)(0246) 224 15 15