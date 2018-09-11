Resmen başladı! Altında çifte kazanç

100 milyar $ olduğu tahmin edilen yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için hayata geçirilen altın seferberliği başladı. İlk gün vatandaşın ilgi gösterdiği tahvil/sertifika ihracıyla çifte kazanç sağlanacak



Yastık altında 100 milyar dolar olduğu tahmin edilen altınların ekonomiye kazandırılması ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan altın seferberliğine ilk günden vatandaş ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın başlattığı altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı dün başladı. Talep toplama 7 hafta sürecek. Altınını yastık altında tutanlar kira sertifikası veya tahvil alarak çifte kazanç sağlayacak. Hem altının değeri artacak hem de yıllık yüzde 2.4 getiri elde edecek.



SENETLER 2 YIL VADELİ

Senetler, 2 yıl (728 gün) vadeli olacak talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. 1. etap talep toplama işlemleri 14 Eylül'e kadar sürecek. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk Lirası cinsinden yatırılacak. Senetler fiziken basılmayacak, Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yatırımcı bazında kayden saklanacak .İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde senetler aracı bankaya satılmak istenirse yüzde 1.50 iskonto ile geri alınacak.



İSKONTO OLMADAN SATIŞ

İhraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında yani 91'nci gün ve sonrasında satılmak istenirse bir iskonto uygulanmayacak. Yatırımcılar vade tarihinden önce isterlerse senetleri bir başka gerçek kişiye satabilir veya devredebilir. İlan edilen fiziki altın talep etme dönemlerinde fiziki talepte bulunmayan yatırımcılara anapara ödemeleri banka hesaplarına hesaben gram altın olarak aktarılacak.



NEREDEN ALINABİLİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından aracı banka olarak Ziraat Bankası/Ziraat Katılım Bankası belirlendi. Bu bankaların şubeleri aracılığıyla tüm Türkiye genelinde etap etap ihraç edilecek. Talep toplama dönemlerinde vatandaşların bankaların internet adresleri ve şubelerine başvurması gerekiyor.



HİÇBİR KAYIP YOK

Altınlar hiçbir bir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında bire bir olarak kabul ediliyor. Yatırımcılar herhangi bir kayba uğramıyor. Hesaba yatırılan altın karşılığında herhangi bir komisyon kesintisi yapılmıyor. Külçe altın ile 22 ve 24 ayar altınlar yatırılabiliyor. Reşat altınlar kabul edilmiyor.



YILLIK GETİRİ % 2.40

Yastık altında ya da banka kasalarında hiçbir getiri olmaksızın tutulan altınlara 6 ayda bir %1.20 (yıllık %2.40) ek getiri sağlanıyor.



DEVLET GÜVENCESİ

Altınlar çalınma, kaybolma riski ve saklama masrafı olmaksızın devlet güvencesinde 1 kilogramlık külçelere dönüştürülerek saklanacak.



YÜZDE 0 VERGİ

Elde edilecek getiriler için stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile yüzde 0 olarak belirlendi.



VADEDEN ÖNCE NAKİT İMKÂNI

Vatandaş dilediği zaman tahvil veya sertifikayı Ziraat Bankası'na satarak nakde ulaşabilecek.



VADE SONU FİZİKİ ALTIN İMKÂNI

Vade sonunda, rafinerinin ürettiği külçe altın veya Darphane'nin ürettiği ziynet altını alınabilecek.