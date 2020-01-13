Rektör Diler, Isparta'daki gazeteciler ve basın mensupları ile buluştu

Rektör Diler, Isparta'daki gazeteciler ve basın mensupları ile buluştu
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Rektör Diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Dolayısıyla Gazetecilerle Buluştu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Isparta gazetecileriyle kahvaltıda buluştu.
Kahvaltıda gazetecilere açıklama yapan ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Diler; “Öncelikle Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutlamak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüz kutlu olsun. Bu vesile ile sizlerin ve sizlerin aracılığı ile kamuoyunun, Üniversitemizin geçen bir yıl boyunca yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirilmesinin uygun olacağı düşüncesindeyiz.
Üniversitemiz uygulamalı insan gücü oluşturmaya yönelik özel misyon yüklenmiştir. Öncelikli hedefimiz ortak akıl ile en güzelini ve en iyisini Üniversitemiz ve ülkemiz adına yapmaya çalışmaktır.
2019 yılında kurulan Üniversitemiz, 2019 yılında bünyesinde yapısal olarak eksikliklerinin tamamlanması yönünde yeni birimler oluşturuldu. Oluşturulan birimlerimizin çalışır vaziyete geçirilmesi yönünde büyük adımlar atıldığını belirtmek isteriz. İdari ve kurumsal yapılanmanın tamamlandığını ifade edebileceğimiz başarılı 1 yılı geride bırakmış bulunuyoruz.
Üniversitemizin aldığı kararlar ve attığı adımlar öğrenci odaklı bir üniversite oluşumuzu göstermektedir. ISUBÜ ailesinin ders dışı sosyal – kültürel faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri öğrenci topluluklarının kurulabilmesi için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmış, öğrenci topluluklarımız kurulmuştur. Geçen yıl kuruluş aşamasında olan topluluklarımız bugün 40’a ulaşmıştır. Öğrencilerimiz sosyal – kültürel ve ilgi alanlarına göre topluluklarımızda faaliyet göstermeye başlamışlardır. Öğrenci Toplulukları 2020 yılı içerisinde daha yoğun bir şekilde faaliyetlerine devam edecektir.
Üniversitemiz bir çok bölümde uygulama lisans öğretiminde 7+1 modeli, Turizm Fakültesine özel olarak 8+3 modeli Meslek Yüksekokulları için de 3+1 dönem işyeri eğitimine yönelik çalışmalarını tamamlamıştır. Buna yönelik olarak, kurum, kuruluş, STK’lar ve kurumsal ticari işletmeler ile işbirliği ve işyeri uygulama protokolleri imzalanarak devreye alınmıştır. Amacımız Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden mezun olan tüm öğrencilerimizin özgüvenini arttırıp sahada iş bulabilmelerini kolaylaştırmaktır.
Hedeflerimiz arasında; genelinde Türkiye’ye, özelinde Isparta’ya katma değer oluşturmayı amaç edindik.
Ticaret ve Sanayi Odamızla işbirliği anlaşması imzalanmış ve çalışmalarımız devam etmektedir. MÜSİAD, IGSİAD ve Esnaf Odaları gibi sivil toplum kuruluşları ile işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır.
Devlet kurumları, siyaset kurumu, yerel yönetimler ve diğer sivil toplum kuruluşları, şehrin tüm dinamikleri ile meseleleri ele almaktayız. Sorun odaklı değil, çözüm odaklı yaklaşım içerisindeyiz. Verimli bir çalışma ile hem şehrimize, hem de bölgemize katkı sağlayacağımıza inancımız tamdır.
Bizim gibi ülkemizde pilot uygulama üniversitesi olan ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan, aynı konseptte kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile birlikte her alanda işbirliği yapmak için sözleşme imzaladık. Bu işbirliği sayesinde araştırma projelerimizin geliştirilmesi ve uygulanması hususunda ortak çalışmalar gerçekleştirebilecek ayrıca her iki üniversitenin akademisyenleri karşılıklı mutabakatla bilimsel çalışmalara yönelik laboratuvar hizmetlerinden faydalanabileceklerdir.
Diğer taraftan, yapılan işyeri uygulaması protokollerinden karşılıklı faydalanmamız söz konusudur. Bu anlamda, sanayi bölgelerine yakın olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği anlaşması ile öğrencilerimize yaklaşık 1500 farklı işyerinde işyeri eğitimi görebilme imkanını da sağlamış bulunmaktayız.
İşyeri eğitim anlaşmalarımızı ilimizde ve bölgemizde ağırlıklı olarak tüm Türkiye’de yaygınlaşarak çoğaltılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Hemen her gün yeni bir iş yeri, kurum ve kuruluş, uygulamalı eğitime destek olma yönünde üniversitemiz ile protokol imzalamaktadır.
Uygulamalı eğitim modeli yükseköğretimde ülkemizin üreten insan gücünün oluşturulmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Neticede; “gerçek yaşamda uygulamaya geçirilemeyen bilgi, uçaktan atladığınızda açılmayan paraşüt gibidir.” Bunun içindir ki; uygulamalı eğitim her yönüyle önem arz etmektedir.
Devletimizin eğitim için harcadığı giderlerin üreten insan gücü oluşturmak suretiyle devletimize ve milletimize geri dönüşünün sağlanması gerekliliğinin bilincindeyiz. Kendisi ve milleti için üreten, ülkemize ve bölgemize faydalı, iş arayan değil, iş için aranan insan gücünün oluşturulmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir.
Bu anlamda 2020 yılı planlamasında Üniversitemizin sürdürülebilir eğitim, sürdürülebilir öğrenci doluluğu sağlaması yönünde önemli çalışmalar yaptığını da belirmek isteriz.
Isparta’mızın bütün ilçelerinde bulunan okullarımızda, tematik alan çalışmalarına hız verilmiştir. İlçelerimizin durumları, sosyo ekonomik koşulları ve mesleki anlamda verimlilik sağlayabileceğimiz alanların faaliyete geçirilerek düzenlenmesi ile devlet imkanlarının verimli kullanılması planlanmaktadır. Her Meslek Yüksekokulumuza belirlediğimiz tematik alanlar ile uzmanlaşmış okullar oluşturmayı hedeflemiş bulunmaktayız. Böylece, bir alanda uzmanlaşmış okullarımıza uygun alt yapı ile kalifiye mezunlar yetiştirmeyi hedeflediğimizi belirtmek isteriz. Yapmakta olduğumuz bu çalışma Türkiye’de bir ilki ifade etmektedir.
Amacımız nitelik olarak gelişmiş, Türkiye’nin ilk sıralarda tercih edilen üniversitesi haline gelmektir. Pilot olarak misyon yüklenmiş üniversitemizin gelişimi, sadece bölgemize değil tüm Türkiye’ye örnek teşkil edeceğinin bilincinde hareket etmekteyiz.
Son olarak Üniversitemizin bütün hedef ve olanakları ile birlikte Isparta’ya ve tüm ülkemize katkı sağlayabilecek bir üniversite oluşturmada el ele vererek sanayi ve sektörle iç içe yetişmiş insan gücünü hep birlikte oluşturacağımız inancımızı yinelemek istiyoruz” dedi.
Rektör Diler’in basınla buluşma toplantısına, Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, yerel ve ulusal medya çalışanlarının yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yusuf Uçar, Teknik Bilimler MYO ve ISUBÜ MEYOK (Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü) koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul ve Isparta MYO Müdürü Doç. Dr. Abdullah Sütçü katıldı.
Rektör Diler ve basın mensupları toplantı sonrasında günü anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çekildi.
 
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