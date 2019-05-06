Rektör Çarıkçı’nın Ramazan Ayı Mesajı Müslüman âlemi olarak bir Ramazan’a daha erişmenin mutluluğu ve huzuru içindeyiz. Ramazan, bireyleri aynı düşünce ve değerlerde buluşturmakta, gönülleri yakınlaştırarak kişisel çekişmelerin, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağlamaktadır.

Bu mukaddes ayda, insanı insan yapan değerler yoğun biçimde paylaşılır. Ramazan ayı, insanları kaygılardan uzaklaştırmakta, toplumsal yaşamda yardımlaşma ve dayanışmanın gerekliliğini anımsatmaktadır. Bu ay, bireyleri kötülüklerden arındırarak iyiliklere, bireysel ve gündelik çıkar kaygısının ötesinde güzelliklere yöneltmektedir.

Günümüzde ülkeler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklılıklar nedeniyle çok sayıda insanın açlık ve yoksulluk tehdidi altında yaşaması, birçok bölgede masum insanları hedef alan terör olaylarının ve savaşların sürmesi evrensel değerlerle çelişmektedir. Küresel nitelik kazanan sorunlara gelişmiş ülkelerin yeterli ilgiyi göstermemesi dünyamızı yaşanabilir olmaktan çıkarmakta, herkesin gücü oranında söz sahibi olduğu, güçlünün güçsüzü gözetmediği, insanlık onurunu ve kişilik haklarını yok saydığı bir dünyaya gidişi hızlandırmaktadır. Bununla birlikte, yaşanan acı deneyimlerden gereken derslerin alınmaması, geleceğe ilişkin kaygılarımızı artırmaktadır. Türk milleti binlerce yıllık tarihinde birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmuş, tüm tehditlere ve saldırılara karşı ayakta kalmıştır. Milletimizi güçlü kılan, kahramanlıklarıyla ve dayanışmasıyla tarihte öne çıkaran işte bu birlik ve beraberlik ruhudur.

İşte tam bu noktada, mübarek Ramazan ayının getirdiği maneviyattan, birlik ve kardeşlik ortamından çıkarılacak çok önemli dersler vardır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde, mukaddes Ramazan ayının ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

