Rektör Çarıkçı’nın Kurban Bayramı Mesajı

Paylaşmanın, hatırlanmanın, yardımlaşmanın ve yakınlaşmanın en güzel örneğini yaşadığımız mübarek Kurban Bayramı’na erişmenin huzuru ve mutluğu içerisindeyiz.



Bu bayramın en büyük özelliği de güçlü, zayıf, fakir ve zengin demeden tüm Müslümanları buluşturması, bir araya getirmesi, dertlerin ve sevinçlerin paylaşılmasıdır. Yeryüzünde zulmü ortadan kaldırmak ve mazlumun yanında olmak üzere vazifeli olan bir dinin mensupları olarak bizler; bir yandan bayram sevincini yaşarken diğer yandan yakın ve uzak coğrafyadaki kardeşlerimizin dertleriyle de hüzünlenmekteyiz. Çeyrek yüzyıldan fazla bir süredir, İslam coğrafyalarında sürekli iç savaş, katliam, göç, yoksulluk ve kuraklık karşısında yaşam mücadelesi veren mazlum kardeşlerimizin çaresizlikleri de yüreğimizi sızlatmaktadır. Bayramların asıl gayesi de içinde yaşadığımız çağda, uğradıkları haksız muamelelere tanıklık ettiğimiz ve bayram sevincini yaşayamayan kardeşlerimizin hüznünü yüreklerimizin derinliklerinde hissetmek ve onlara kucak açabilmektir. İşte asıl o zaman mazlum coğrafyaların geleceğine ışık olabiliriz.



Bu duygu ve düşüncelerle, bayramlarda daha da artan birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma bilinci ile Allah’a ve insanlara yakınlaşmanın en güzel vesilesi olan Kurban Bayramınızı kutlar; bayramın tüm İslam âlemine ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü