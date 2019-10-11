Rektör Çarıkçı’nın “Barış Pınarı Harekatı” İçin Mesajı

Topraklarımızda iç ve dış mihraklar tarafından körüklenen terör ile mücadele etmekte olan Devletimiz; bu uğurda pek çok vatan evladını toprağa vermiştir. Bu çabanın bir sonucu olarak teröre karşı sürdürdüğü mücadelede önemli yollar kat eden ülkemiz, son zamanlarda Fırat’ın doğusunda güvenliğimizi tehdit eden hainlere karşı “Barış Pınarı Harekâtı”nı başlatmıştır. Bugün emperyalist güçlerin kirli oyunlarının ve planlarının masum insanları yok etmemesi için sadece bizim devletimiz değil; şüphesiz tüm devletler de terörle mücadele hakkına sahiptir. Öyle ki bir güvenlik sorunu olan terörün belli bir aşamaya ulaşması halinde, devletler kendi anayasaları tarafından tanınan hakları ve kararları uygulamakla mükelleftirler.



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve elbette kahraman Mehmetçiğimiz ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri almak adına başlattığı ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya çalıştığı Barış Pınarı Harekâtı’nda asla yalnız değildir. Öncelikle milletimiz yekvücut bu haklı harekâtın arkasındadır. Devletimizin varlığına, vatanımızın ve milletimizin bölünmez birliğine yönelik hain terör saldırılarının önüne kalkan olabilmek adına yürütülen “Barış Pınarı Harekâtı”nın amacına ulaşacağına can-ı gönülden inanıyor; bu harekâtta görev alan kahraman Mehmetçiğimize ve asil Türk Silahlı Kuvvetleri’ne Cenab-ı Hakk’tan şanlı zaferler niyaz ediyoruz.







Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü