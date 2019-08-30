Rektör Çarıkçı’nın “30 Ağustos Zafer Bayramı” Mesajı Tarihimizde zaferlerle dolu Ağustos ayının en önemli olaylarından biri de birlik, beraberlik ve inanmışlıkla her türlü güçlüğü alt edebileceğimizi gösteren 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi’dir.

Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde 1919 yılında Samsun’da başlatılan İstiklal Mücadelesi’nin tüm imkânsızlıklara rağmen 26 Ağustos Büyük Taarruz ve akabinde 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile zafere taşınması, milletimizin vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos Zaferi aynı zamanda bu coğrafyadaki varlığımızın ebediyen devam edeceğinin de bir teminatı olmuştur. “Ya istiklal; ya ölüm!” diyerek çıkılan bu yolda milletimiz asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümünü ve ülkemizin koruyucusu kahraman ordumuzun da Türk Silahlı Kuvvetler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu zaferin mimarı olan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimiz ile şehitlerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü