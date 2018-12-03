Rektör Çarıkçı’nın 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı

Birleşmiş Milletler kararı ile “Uluslararası Engelliler Günü” olarak kabul edilen bu önemli günde toplumsal hayatın içinde çeşitli güçlüklere maruz kalarak bir yaşam mücadelesi sürdüren engelli vatandaşlarımızın gününü kutluyor; SDÜ ailesi olarak 3 Aralık Engelliler Günü’nün her insanın özel olduğu duyarlılığından yola çıkılarak tüm vatandaşlarımıza daha fazla farkındalık kazandırmasını diliyoruz.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü