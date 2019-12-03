Rektör Çarıkçı’nın “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” Mesajı Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında “Dünya Engelliler Günü” olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli olarak tanımlanan bireylerin haklarına, sorunlarına ve sorunların çözüm yollarına dikkat çekmeyi amaçlayan önemli bir gündür.

Dünya nüfusunun yaklaşık %15’i engelli bireylerden oluşmaktadır ve engelliler genel olarak toplum içinde dezavantajlı grubu temsil etmektedir. “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” kapsamında engelliliğin insan haklarına erişim noktasında bir engel olmadığı açıklanmış; bununla birlikte söz konusu grubun spor, sanat ve diğer fiziksel aktivitelere erişiminin daha da kolay ve ulaşılabilir olması için her türlü engel grubuna yönelik olarak pozitif algının oluşturulması çalışmaları ülkemizde hız kazanmıştır.

SDÜ olarak bizler de ülkemizin bu çabasına katkıda bulunmak için var gücümüzle çalışmaktayız. Engelli bireyler için hayatı kolay yaşanır bir hale getirmek, günlük hayatta karşılaştıkları zorlukları en aza indirgemek, onların hayata sıkı sıkı tutunmalarını, içlerinde yatan yaşama sevinci, yetenek ve becerilerini ortaya çıkarmalarını sağlamak amacıyla birçok önemli faaliyet ve etkinliğe ev sahipliği yapmaktayız. Üniversitemizin yerel ve ulusal ölçekte gerçekleştirdiği disiplinler arası bir proje ortaklığı “Engelimi Değil, Yeteneğimi Gör; Bir Kulvar da Bana Ayır” projesinde engelli ve başarılı milli sporcularımızı, üniversitemizde gençlerimizle buluşturmakta, bilim ışığında gençlerimizi ayrım yapmaksızın geleceğe hazırlamaktayız. Engelli gençlerimizin yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek için bu kapsamlı projenin parçası olmaktan da gurur duymaktayız.

İnanıyoruz ki, SDÜ olarak bu hassas konuda yaptığımız tüm çalışmalarla tüm bireylerin temel hakkı olan yaşama hakkına saygı göstermiş ve gerçekleştirdiğimiz projelerle engellilerin sağlıklı bireyler olarak yaşama katılmasını sağlamış olacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, zihinsel ve bedensel farklılıkların yaşama dair engel oluşturmadığı bir dünya dileğiyle, SDÜ ailesi olarak tüm engellilerimizin 3 Aralık Engelliler Günü’nü kutluyor, engelli ailelerine de bu zorlu hayat yolculuğunda kolaylıklar diliyoruz.

Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü

