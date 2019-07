Rektör Çarıkçı’nın 24 Temmuz Basın Bayramı Mesajı

Ülkemizde her alanda hedeflenen başarıya ulaşmada ve bu başarının ülkemize ve ilimize olumlu yönde yansımasına, ulusal ve yerel basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılık ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmalar büyük katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi önemli bir misyonu üstlenen, her şartta ve her koşulda görevleri peşinde olan, görevleri başındayken de her türlü tehdit ve yıpranmaya maruz kalan, hatta canlarını görev sorumluluğu uğrana kaybeden, ilkeli, tarafsız ve sorumluluk sahibi basın-yayın organlarının tüm çalışanlarının "24 Temmuz Basın Bayramı"nı kutluyor, sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Rektör