- İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tülay Kadıoğlu, “Reflü, toplumda en sık görülen mide sorunları arasında yer alıyor. Hastalık tüm nüfusun yüzde 30-40’ını etkilerken, en sık 30-40 yaşları arasında görülüyor. Şişmanlık, karın içi basıncın artması, hamilelik, genetik yatkınlık risk faktörleri, reflü oluşumunda önemli rol oynuyor” dedi.Memorial Antalya Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Tülay Kadıoğlu, reflü şikayetlerini azaltan ve reflü hastalarının yaşam kalitesini artıran önerilerde bulundu. Reflü’nün mide içeriğinin, yukarıya doğru yemek borusuna geri kaçması olarak niteleyen Kadıoğlu, “Bunun sonucunda da midedeki asit ve pepsin yani midede proteinlerin sindirimine yardım eden madde, yemek borusunun alt ucunu tahriş etmekte ve yemek borusu kendini mide asidinden koruyamaz hale gelmektedir. Stresli iş ve yaşam koşullarının yanı sıra modern şehir hayatıyla birlikte geleneksel yemek tarzı da şekil değiştirmiştir. Ev yemeklerinin giderek daha az tüketilmesi, saati değişen öğünler, hazır gıdalar ve fast food tarzı yiyecekler, kahve, çay, gazlı içecekler ve sigara tüketiminin artması, reflü oluşumunda önemli etkenlerdir” dedi.Uzman Dr. Kadıoğlu, “Reflü hastalarında ağıza acı su gelmesi, göğüs ağrısı, midede ekşime, yutma güçlüğü, öksürük ve ses kısıklığı gibi yaşam kalitesini düşüren sorunlar görülmektedir. Hastalığın tedavi edilmediği ve şikayetlerin kontrol altına alınmadığı durumlarda gece mide içeriğinin solunum yollarına kaçması ile ani uyanmalar, akciğer iltihabı gibi önemli sorunlar da ortaya çıkabilir. Ayrıca mide içeriğinin yemek borusunu tahriş etmesine bağlı olarak reflü sorunu olanlarda özofagus kanseri riski de bulunmaktadır.”“Reflü sorunu olan kişilerin beslenme düzenleri, şikayetlerin kontrol altına alınması sağlar ve hastalığın, vücutta farklı organlara zarar vermesini önemli oranda engeller” diyen Dr. Tülay Kadıoğlu, “kahve, çikolata, baharatlar, gazlı içecekler, sigara, soğan, sarımsak, yağda kızartılmış yiyecekler, alkol, salça, domates, ekşili yiyecekler reflüde tüketilmemesi ya da çok sınırlı miktarda tüketilmesi öneriler yiyecek ve içecekler. Liften zengin gıdalar, elma, muz, brokoli, havuç, fasulye, kantaron yağı, papatya çayı, peynir reflü şikayetlerini azaltan yiyecek ve içecekler arasında yer alır.”Reflü şikayetlerini azaltan alışkanlıklar kazanılmasını isteyen Uzman Dr. Kadıoğlu, “Tabağınızdaki porsiyonları küçültün, yemek yedikten sonra uyumayın, hızlı yemek yemeyin, yastık yüksekliğiniz 30 cm olsun, kilo verin, bol ve sık su için ve hareket edin.”İHA