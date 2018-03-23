Rakamlar yükseldi! Evlenene devletten 55 bin lira

Torba yasa ile vatandaşa destek yağacak. Çiftler konut hesabıyla 20’şer bin lira, çeyiz hesabıyla 7 bin 500’er lira devlet katkısı alabilecek. İşsizler istihdam destekleriyle rahatlayacak, gençlerin, kadınların yüzü gülecek

Milyonlara müjdeler içeren torba yasa tasarısı Meclis'ten geçti. Asgari ücretlilerin, işsizlerin, gençlerin, kadınların, ev-araba almayı, evlenmeyi planlayanların, ikinci emeklilik isteyenlerin, işverenlerin, üretim yapanların yüzü gülecek.



ÇEYİZ DESTEĞİ ARTTI



Çeyiz hesabında azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, azami katkı tutarı da 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarıldı. Konut hesabı sisteminin daha etkin hale getirilmesi için, konut alımındaki yüzde 20 olan devlet katkısı yüzde 25'e yükseltildi. Devlet katkısı ödemesinde azami tutar da 20 bin lira yapıldı. Çiftler bu imkanlardan ayrı ayrı yararlanıp 55 bin liraya varan katkı alabilecek.



BES'TE YENİ SÜRE

Bakanlar Kurulu'na; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, 2 ay içinde sözleşmeden cayma hakkını 3 katına kadar artırma yetkisi verilecek.



KREŞ KOLAYLIĞI

Kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getiriliyor.



GENÇLERE 2 FIRSAT



Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak. Ölüm aylığı alan hak sahibi çocuklardan, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20, yükseköğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin, hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda ölüm aylığı sürecek.