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Rakam belli oldu! 100 TL Destek Geldi

Rakam belli oldu! 100 TL Destek Geldi
ISPARTA 0
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Rakam belli oldu! Asgari ücrete 100 TL destek

2016 yılında başlayan ve bu yılda devam edileceği açıklanan asgari ücrete devlet desteğinin tutarı belli oldu. Devlet asgari ücretli çalışan için işverene 100 TL destek verecek.

 

TİSK Genel Sekreteri Koç "Asgari ücret desteğinin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız" dedi.

Koç,  yaptığı açıklamada, asgari ücret desteğinin ilk olarak 2016 yılında uygulanmaya başladığını anımsatarak, 2015 yılında bin lira olan asgari ücretin 2016 yılında bin 300 liraya yükseltilmesinin bu desteğin verilmesinde etkili olduğunu dile getirdi.

Hükümet yetkililerinin, geçen aylarda, "iki yıldır uygulanan desteğe, 2018 yılında devam edilmeyeceği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu hatırlatan Koç, buna karşın gerek işverenler olarak kendilerinin, gerekse işçi sendikalarının bu desteğin devamı yönünde talepleri bulunduğunu vurguladı.

Koç, yeni asgari ücretin belirlendiği 29 Aralık'taki görüşmelerde asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam ettirilmesinin karara bağlandığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Desteğin miktarı konusunda belirsizlik vardı. Bunun 100 liranın altında olabileceği yönünde çeşitli duyumlar da kulağımıza geldi ama başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız, rakamın 100 lira olarak devam etmesi yönünde çok olumlu bir yaklaşım gösterdiler. İşveren camiasını mutlu eden bu yaklaşımlarından dolayı kendilerine minnettarız. Çünkü bütçede olmadığı söylenen bu destek konusunda taleplerimizi dikkate aldılar."

10 milyon çalışan ile 1,5 milyon işvereni ilgilendiriyor

Asgari ücret desteğinin devamının asgari ücrette yapılan artışı da olumlu etkilediğini vurgulayan Koç, "Brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücrete geçen yıla kıyasla 14,2 artış yapılmış oldu. Bu oran yaklaşık yüzde 12 olan yıl sonu enflasyonunun yaklaşık 2 puan üzerinde." dedi.

Desteğin 10 milyon çalışan ile yaklaşık 1,5 milyon işvereni ilgilendirdiğine dikkati çeken Koç, şunları kaydetti:

"İşçi kesiminin, bu desteğin sadece toplu iş sözleşmesi uygulanan iş yerlerine uygulanması yönünde talepleri olmuştu. Biz de toplu sözleşme olan iş yerlerinde bu rakamın 113 lira olarak uygulanmasını istiyorduk ama iki talep de dikkate alınmadı. Mevcutta 100 liralık asgari ücret desteği tüm iş yerlerinde uygulanacak."

Koç, geçen yıl 1 milyonun üzerinde sağlanan ek istihdamda başta asgari ücret desteği olmak üzere verilen teşviklerin etkili olduğunu belirterek, 2018'in 2017'ye göre çok daha iyi bir yıl olacağına inancını dile getirdi.

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