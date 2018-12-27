SDÜ BÜLTENİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahi Bilgi ve Düşünce Topluluğunca düzenlenen "Tarihsel Süreç İçinde Türkiye'nin Bilim ve Üniversite Vizyonu Üzerine Düşünceler" başlıklı konferans ile bilim dünyasının iki duayen ismi Prof. Dr. Zekai Şen ile Prof. Dr. Durmuş Günay konuğumuz oldu.İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta ilk olarak söz alan Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay, üniversitemizin kuruluş sürecinde bulunduğunu belirterek 40 yıl önce Demir Köprü mevkiinde kurulan Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde beş yıl akademisyen olarak görev yaptığını söyledi. 8 yıl YÖK Yürütme Kurulu üyeliğini yürüttüğünü vurgulayan Günay, “Bütün dünyada 1000’li yıllar çok önemsenmişti fakat 2000’li yıllara gelindiğinde Batı’nın geldiği teknolojik düzey yepyeni bir devrime yol açacak kuvvetteydi. Günümüzde bilgi toplumu, dijital toplum ve devletler, mavi ve kızıl okyanus, mükemmellik gibi kavramların çoğaldığı bir dönemde yaşamaktayız. Küreselleşmenin esas kavramsal temeli, hareketliliktir. Bu durum yükseköğretimde sayıyı çok artırdı, sayının artması da niteliği değiştirdi.” dedi. Günay, yüksek öğretimin ilk zamanlarda eğitim ve araştırma temelli iken şimdilerde ise endüstri ve teknoloji ile iç içe girdiğini belirtti ve “Bir şey icat edilir edilmez derhal uygulamaya geçiliyor. Önce fikirden hareket edeceksin, daha sonra o fikirle elde ettiğin ürün ya da hizmet ticarileşecek.” diye konuştu.Konuşmasına öğrencilere “Nasılsınız?” sorusunu yönelterek başlayan Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zekai Şen de önemli olan verilen cevabın bedensel değil ruhsal ve akılsal olması gerektiğini savundu. Geometrinin kaldırılması konusuna değinen Şen, “İnsan düşündüğü şeyin geometrisini zihninde canlandırırsa akıl, kolay kolay yanılmaz.” dedi. Türk dilinin önemine de vurgu yapan Şen, kendisinin bir üniversite kurmak istese bunu “tasavvuf”, “tefekkür”, “tenkit(eleştiri)” ve “tahayyül” kavramları üzerine inşa edebileceğini ifade etti. İslamiyet’in kutsallığından da bahseden Şen, şunları kaydetti: “İslam dini, düşünmeye sevk etti. Kuran-ı Kerim’de Allah(C.C) bize aklımızı kullanmamızı emrediyor. İslamiyet ile tanışınca Türklere bambaşka bir ruh geldi. Sinüs, kosinüs, tanjant ve kotenjantı Müslümanlar buldu fakat bu bilgi kitaplarda yer almaz. Bu kavramları bulmalarındaki amaç da gidilen yerlerde kıblenin yönünü belirlemekti. Bugün NASA çalışırken Kuran-ı Kerimden faydalanıyor. Eğer Müslümanlar olmasaydı bilim bu boyutta olmazdı.”Üniversitelerin farklı yeteneklere sahip insanları bir araya getiren kuruluşlar olduğunu vurgulayan Şen, “Gençlerimiz, çok yetenekli, yeter ki bilim aşkını aşılayalım. Yepyeni fikirler üretilebilir.” diye konuştu.Kaynak:SDÜ