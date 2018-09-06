- Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda alınan karar ile 4’ü vakıf olmak üzere kurulan 20 yeni üniversite arasında yer alan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne (ISUBÜ) Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile rektör ataması yapıldı.ISUBÜ’ye Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. İbrahim Diler atandı. Bir süre önce Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (SDÜ) bölünmesiyle birlikte kurulan ISUBÜ’de kurucu rektör olarak SDÜ Rektörü Prof.Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı vekaleten görev yapıyordu.İHA