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Prim borçluları için kredi dönemi yarın başlıyor

Prim borçluları için kredi dönemi yarın başlıyor
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Prim borçluları için kredi dönemi yarın başlıyor

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, emeklilik hakkı doğmuş ancak prim borcu bulunan Bağkur'lulara kredi desteğinin yarın başlayacağını açıkladı.

 

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Turgut Gülcihan, Bağkur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için uygun koşullarda kredi imkanı sunacaklarını, başvuruların yarın başlayacağını bildirdi.

Turgut Gülcihan, emeklilik hakkı doğmuş ancak prim borcu bulunan Bağkur'lulara kredi sağlanmasını içeren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasındaki iş birliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan protokolle 2011 ve 2016'daki iş birliklerinde olduğu gibi Bağkur prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlara, borçlarını ödeyip emekli olabilme imkanı sağlandığını hatırlatan Gülcihan, Bağkur kapsamında hizmeti olan ve bu hizmetler dikkate alındığında borcunu ödemesi durumunda yaşlılık aylığı bağlanacak esnaf ve çiftçilerin birikmiş sigorta prim borçlarını ödeyebilmeleri için uygun koşullarda kredi imkanı sunacaklarını bildirdi.

Gülcihan, "Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanları, gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanları, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarını, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin tüm ortaklarını ve tarımsal faaliyette bulunanları Bağkur müşterisi olarak tanımlıyoruz." dedi.

Gülcihan, kredilendirme kapsamına birikmiş sigorta prim borcu, genel sağlık sigortası borcu, durdurulan sürelerin ihyası, doğum ve askerlik kapsamındaki hizmet borçlanmalarının dahil edildiğini bildirdi.

"Kredi taksitleri bağlanacak maaşla karşılanacak"

Turgut Gülcihan, kredinin 48 aya varan vade avantajı ve aylık yüzde 1,28 faiz oranı ile sunulacağını belirterek, kredi kapsamında herhangi bir komisyon tahsil edilmeyeceğini, kredinin taksitlerinin bağlanacak emekli maaşı ile karşılanacağını söyledi.

Kredi başvurusunda bulunan sigortalının talebinin uygun görülmesi halinde kullandırılacak kredi limitinin kesinleşmiş sigorta prim borcu tutarı kadar olacağını ifade eden Gülcihan, ayrıca kullandırılacak krediye ilişkin taksit tutarını bağlanacak maaş tutarının yüzde 90'ına kadar çıkabilme imkanı sunacaklarını bildirdi.

"Yarın itibarıyla tüm Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılabilecek"

Ziraat Bankası Nakit ve Ürün Yönetimi Grup Başkanı Gülcihan, krediden faydalanmak isteyen vatandaşların neler yapması gerektiğine ilişkin, şunları kaydetti:

"Vatandaşlar, öncelikle prim/borçlanma tutarlarının ne kadar olduğunu ve sigorta prim borçlarını ödemeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanıp kazanamayacaklarını, kazanmaları durumunda bağlanacak yaşlılık aylık tutarının ne kadar olduğunu öğrenebilmek için SGK il/merkez müdürlüklerine başvurmalıdır. Söz konusu bilgileri içeren form ile bankamız şubelerine başvuruda bulunabilirler. Kredi kullandırımı uygun bulunan vatandaşlar, kullandırılan kredi tutarının vadesiz hesabında tutulduğunu gösteren, bankamızca düzenlenen yazı ile birlikte SGK il/merkez müdürlüklerine yaşlılık aylığı bağlanması için talepte bulunacaklar. SGK il/merkez müdürlüklerince verilen, sigortalının talebinin kabul edildiğini, prim borcunun kurum hesabına aktarılması halinde emekli aylığının bağlanacağını içeren belge, başvuru yapılan şubeye ibraz edildiğinde sigortalının vadesiz hesabında bekleyen tutar, kuruma aktarılacaktır. Kurum tarafından sigortalıya bağlanan yaşlılık aylığı ile kredi taksitlerinin ödemesi yapılacaktır."

Gülcihan, başvuruların yarın başlayacağını, tüm Ziraat Bankası şubelerine başvuru yapılabileceğini bildirdi.

"Emeklilere özel imkanlar sunuyoruz"

Sektörün en yaygın şube ağına sahip bankası olduklarını ifade eden Gülcihan, müşteri ilişkileri ve portföy yönetiminde deneyimli, uzman çalışma arkadaşlarının, tüm başvuru yapacak müşterileri hızlı ve etkin bir şekilde bilgilendireceğini ve taleplerini alıp değerlendirme süreçlerini başlatacağını aktardı.

Ziraat Bankası'nın, ülkedeki 12 milyon emekli vatandaşın yaklaşık 5 milyonunun maaş ödemesine aracılık ettiğini, böylesine büyük bir müşteri kitlesine uzun zamandır hizmet vermenin deneyimiyle emekli müşterilerine özel uygulamaları bulunduğunu anlatan Gülcihan, şunları kaydetti:

"SGK ile promosyon anlaşmasını ilk imzalayan finans kuruluşu olarak emekli müşterilerimize promosyon ödemesi sunmaktayız. Maaşlarını tek seferde Ziraat Bankası ATM'lerinden çekebilmekte, hesap işletim ücreti ödememektedirler. Bankamız, emeklilere özel tasarlanan bireysel kredi ve ürünlerini şube ve alternatif dağıtım kanallarından kesintisiz sunmakta, Emeklilerin Artısı Ziraat'te sadakat programı doğrultusunda maaşını Ziraat Bankası'ndan alan emekliler için Ziraat Finans Grubu üyesi şirketler ve farklı sektörden çok sayıda kuruluştan kendilerine özel indirim ve avantajlar sunmaktadır. Geçen hafta sunmaya başladığımız Emekli Destek Sigortası ürünü ile emeklilerimize sunduğumuz ürünlerimize bir yenisini eklemiş olduk. Sektörde bir ilk olan Emekli Destek Sigortası ile emekli müşterilerimize ATM işlemleri sırasında gerçekleşen dolandırıcılık, darp, gasp, kapkaç, telefonla dolandırıcılık, ferdi kaza, konut asistans teminatları sunmaktayız.

Bankamız, geniş ürün gamı ile vatandaşlarımızın tüm finansal ihtiyaçlarını yaşamları boyunca karşılama gayesindedir. Öğrencilere, esnafa, çiftçiye, çalışanlara, emeklilere özel ürünlerimiz ile yaşamın her evresindeki müşterilerimize ihtiyaçlarına göre finansal ürün/hizmet sunmaya devam etmekteyiz. Ayrıca, müşteri analitiği çalışmalarımız ve sektörde oluşan yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ürünlerimizi sürekli geliştirmekte, ülkemizin her bir coğrafi bölgesinin gereksinimleri ve alışkanlıklarını göz önünde bulundurmaya gayret göstermekteyiz."

"1,6 milyar lira kredi kullandırdık"

Turgut Gülcihan, 2011 ve 2016 yıllarında da prim borcundan dolayı emekli olamayan vatandaşlara kredi desteği sunduklarını hatırlatarak, 2011 yılında 89 bin 649 vatandaşa 1 milyar 489 milyon 441 bin 162 lira kredi kullandırımı yaptıklarını, 2011'de ilgili vatandaşlara ortalama 16 bin 600 liralık kredi kullandırdıklarını bildirdi.

Gülcihan, 2016'daki iş birliği ile 8 bin 196 vatandaşa ortalama kişi başı 19 bin lira olmak üzere toplam 156 milyon 122 bin 173 lira kredi kullandırdıklarını belirterek, "Geçmiş deneyimlerimiz göz önüne alındığında yarın başlayacak başvurularda da kişi başı ortalama 20 bin lira civarında kredi kullandırımının olabileceğini öngörüyoruz. 2011 ve 2016'da iş birliği kapsamında 1,6 milyar lira kredi kullandırdık." dedi.

Bireysel bankacılığın artık yeni döneme girdiğine işaret eden Gülcihan, "Yaşam Boyu Kuşak Bankacılığı" kavramı içerisinde öğrencilerden gençlere, çalışanlara, emeklilere tüm kuşakları kapsayan, ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmetler geliştiren bir bankacılık anlayışı doğrultusunda hareket ederek emeklilere gelecek dönemlerde yeni ürünlerle hizmet etmeye devam edeceklerini bildirdi.

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