Davraz Prefabrik Yapı - Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.
3 GÜNDE TESLİMAT!
PREFABRİK EVDE Size Özel KAMPANYA
PRATİK, HESAPLI VE ESTETİK
Size özel fiyatlarla , hayalinizdeki konut projesi gerçek olsun...
İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner 63 m2 (2+1) 39.200TL
Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı.
4 mevsim kullanıma uygun konut ve konteynerler içinDavraz Prefabrik...
KEYİFLE Yaşanacak Evler SİZİ Bekliyor...
Adres: Sanayi Mah. 105. cad. No: 20
Şehir Hastanesi Üst Yolu,
Karayolları binası ilerisi ISPARTA
Tel:0506 167 38 52
www.davrazprefabrik.com