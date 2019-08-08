3 GÜNDE TESLİMAT!

KAMPANYA

PRATİK, HESAPLI VE ESTETİK

İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteyner

63 m2 (2+1) 39. 200 TL

Davraz Prefabrik...

SİZİ Bekliyor...

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Davraz Prefabrik Yapı - Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.PREFABRİK EVDE Size ÖzelSanayi Mah. 105. cad. No: 20Şehir Hastanesi Üst Yolu,Karayolları binası ilerisi