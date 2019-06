49.500 TL

9500 TL

Adres:

Tel:

DÖRT MEVSİM KONFORLU YAŞAM

''HER MEVSİM,HER YERDE YAŞANABİLİR MEKANLAR ÜRETİYORUZ'

42 m2 PRATİK HAZIR KONUT - BİRLEŞIMLI KONTEYNER

Adres:

Telefon:

Dileyene ev dileyene Konteyner Pratik hesaplı estetik Her zaman, her yerde yaşanabilir mekanlar içinPratik, ekonomik, estetik.İsteyene lüks villa, isteyene bağ evi veya konteynır.Depreme dayanıklı, uzun ömürlü, yalıtımlı.Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteynırlar için Davraz Prefabrik.Keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.Prefabrikte 19 yıllık deneyimiyle Isparta da.Sanayi Mah. 105. cad. No: 20Şehir Hastanesi Üst Yolu,Karayolları binası ilerisiPrefabrik yapı sektöründe 19 yıllık iş tecrübesiyle Davraz Prefabrik Isparta'da ''Her zaman, her yerde yaşabilir mekanlar... '' Keyifle yaşanacak evler sizi bekliyor...'' sloganıyla prefabrik yapı ve konteynerde hizmet vermeye devam etmektedir,İsteyene lüx villa,bağ evi,dağ evi,yayla evi,tarla evi ve bahçeli yaşam evlerini size özel tasarımlarla en uygun fiyatlara uyguluyor.Davraz Prefabrik yaptıkları tasarım ve uygulamaları şöyle anlatıyor;''Prefabrik yapı, konteyner, çelik konstrüksiyon yapılar ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmamız; kaliteli ürün, ekonomik fiyat ve "her mevsim konforlu yaşam" ilkesi ve yenilikçi anlayışı ile hazır yapı sektöründe faaliyet göstermektedir.Mimar, mühendis ve teknik personel kadromuzla yapı sektöründe 19 yıllık bilgi birikimi ve iş tecrübemize güvenerek ve inanarak, teknolojiyi yakından takip ederek üretimlerimizi gerçekleştirmekte ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli kendimizi yenileyip, sektöre yeni ürünler sunmaktayız.Çağdaş tasarım, modern teknoloji ve geniş ürün yelpazemizle, her müşteri talebine uygun, kaliteli, depreme dayanıklı, ekonomik ve estetik ürünlerimizle yapı sektörüne en iyi hizmeti vermeyi hedeflemekteyiz.''Yapılarımızın tamamında galvaniz çelik kullanılmaktadır. Duvarlarda ve çatılarda uygulanan yalıtım sayesinde ısı ve enerji tasarrufu sağlanır.Her ihtiyaca uygun mimari tasarım ile doğaya uyumlu, estetik, yapının kurulacağı yerin iklim özelliklerine uygun üretim yapılmaktadır.Modern teknoloji ile yüksek kalitenin birleştiği yapılar, depreme dayanıklı, üretimi ve montajı hızlı betonarmeye göre ekonomik, yalıtımlı ve uzun ömürlüdür.Size özel tasarımlarla,hayalinizdeki konut projesi gerçek olsun! Sektörde 19 yıllık tecrübeKonteyner modellerimizi ister konut, ister şantiye ofisi olarak kullanabilirsiniz.Standart konteyner boyutu 2.40x6.00 ve 3x7 m olup, tek odalı, iki odalı, ihtiyaca bağlı olarak wc-duş ve mutfaklı modeller olarak üretilmektedir,Konteyner özel plan ve malzeme ile standart dışı üretim yapılabilmektedir.Kaba montaj,ince işler ( elektrik,sıhhi tesissat,kapı ve pencere doğraması,cam vb.) tarafımıza ait olup,diğer işler (zemin betonu,zemin kaplaması,ısıtma ve soğutma tesisatı,mutfak dolabı) için bizden destek alabilirsiniz.Prefabrik konutlarda dört mevsim kullanıma uygun yalıtım sağlanmaktadır. Yapıların kurulacağı yerin ikli ve bölge özellikleri dikkate alınarak üretim yapılmaktadır.Davraz Prefabrik; Deniz kıyısından dağ yamacına,göl kenarından tarlanıza,köyde,kentte dilediğiniz her yerde size özel mekanlar üretir.Sanayi mahallesi 105. cadde No:20 (Şehir Hastanesi üst yolu,Karayolları Binası yolu üzeri)