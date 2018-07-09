Isparta’da yol kontrolü sırasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Isparta Sav kavşağında yol kontrolü uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelmeden tali yola giren aracı şüphe üzerine takibe aldı. Aracın, emniyet ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymaması üzerine, yaşanan kovalamaca sonucu araç ile içinde bulunan M.K. ve Ö.T. yakalandı. Polisin araç içerisinde yaptığı aralamalarda 0.35 gram kokain maddesi, 0.55 ve 0.35 gram olmak üzere 2 paket halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.Yakalanan 2 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.İHA