Polis Merkezi Amirliklerinde Güven Masaları Hizmet Vermeye Başladı...

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 günlük icraat programı kapsamında Polis Merkezi Amirliklerine müracaat eden vatandaşlarla en üst düzeyde iletişim kurulması, taleplerinin en etkin ve hızlı şekilde alınması amacıyla oluşturulan Güven Masası uygulaması hayata geçirildi.

Güven Masalarında Polis Merkezi Amirlikleri dışındaki iş ve işlemler için de bilgilendirme ve yönlendirme yapılacak. Güven Masası birimleri Polis Merkezi Amirliği Davranış İlkeleri doğrultusunda vatandaşlara hizmet veriyor.

Isparta merkezinde vatandaşlara hizmet veren Gülistan, Halıkent ve Sanayi Polis Merkezlerinin yanı sıra 12 ilçede bulunan Polis Merkezi Amirliklerinde oluşturulan Güven Masası birimlerinde bayan Polis Memurları görev yapıyor.