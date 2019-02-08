"112 Günü"

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, kişilerin acil yardıma ihtiyaç duyduğu hallerde sadece "112" numarasını arayarak tüm acil yardım birimlerine ulaşabilmeleri amacıyla "112" numarası "Tek Avrupa Acil Çağrı Numarası" olarak belirlenmiştir. 112 Acil Çağrı Numarasının farkındalığım artırmak amacıyla "11 Şubat" 2009 yılından bu yana "112 Günü* olarak ülkemizde de kutlanmaya başlamıştır.İçişleri Bakanlığı (İller İdaresi Genel Müdürlüğü) koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda ülkemizde 110 İtfaiye, 112 Sıhhi imdat, 155 Polis imdat, 156 Jandarma İmdat ve 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın acil çağrı hizmetleri "112 Acil" numarası altında hizmet vermektedir. Pilot uygulama Türkiye'de ilk defa İsparta ve Antalya illerinde başlatılmıştır. Başarısı görüldükten sonra diğer iller uygulamaya dahil edilmiştir.11.02.2019 tarihinde Isparta'da kutlanacak.M. Ethem KILIÇARSLAN