Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Eğirdir Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (MAREM) işbirliğinde ‘Özünde Güzel Koku Var’ sloganıyla ‘Parfüm Bitkileri Çalıştayı’ düzenlendi. Isparta’nın Eğirdir İlçesi’nde MAREM’de 9 Eylül 2019’da saat 09.00’da kayıtlarla başlayacak çalıştayın konu başlıkları; gül ve lavantanın yanısıra papatya, biberiye, misk adaçayı, nane, ölmez otu gibi diğer parfüm bitkileri olarak belirlendi. Çalıştayda, parfüm bitkilerinin geleceği ve sektör analizi konusunda durum tespiti ile sürecin iyileştirilmesi hedefleniyor.